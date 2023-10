Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

Amici 23

Il compito di Nicholas ad Amici 23

La puntata di Amici 23 questo pomeriggio si è aperta con lo svolgimento di due compiti. Il primo è stato Dustin, il quale è stato preceduto dall’esibizione di Umberto. Lui doveva in una prima parte sembrare goffo e poi nella seconda essere molto seducente. La Celentano lo ha elogiato, così come Emanuel Lo, ma per Raimondo Todaro non è stato abbastanza espressivo.

In seguito è stato il turno di Nicholas, allievo di Raimondo. Alessandra Celentano gli ha dato una coreografia divisa a metà. La prima parte era svolta su una tavola da surf con alcune pose caratteristiche di tale sport. Successivamente avrebbe dovuto fare alcuni movimenti base di hip hop.

Al termine della performance, purtroppo, il ballerino di Amici 23 ha avuto una brutta sorpresa. La Celentano, infatti, gli ha dato un 4 sul surf perché ha un bel fisico e con impegno potrebbe anche riuscire in questo sport. Mentre per la parte ballata ha dato un 1.

Tutto ciò non è andato per nulla giù a Nicholas, il quale si è lamentano affermando che un “1” significa che non ci si è impegnati mentre lui ha dato tutto se stesso. Secondo la Celentano, tuttavia, questo non conta perché l’impegno è alla base di qualsiasi lavoro.

Anche Emanuel Lo si è trovato d’accordo con Alessandra. Ha trovato lo studente basico in qualsiasi movimento in ogni stile. Dopo una breve discussione, però, Todaro gli ha ridato la maglia con un 6 dicendo che è fiero di lui.

