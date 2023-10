Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

Grande Fratello

I dubbi di Fiordaliso

In queste settimane tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si è sviluppata un’attrazione. I due stanno portando avanti questo sentimenti anche se non tutti i concorrenti sembrano convinti della loro relazione per un motivo o per un altro. Tra questi c’è anche Fiordaliso, la quale ieri sera ha parlato con la sua amica per rivelarle con sincerità ciò che pensa.

Il video parte con la cantante e l’attrice che sono da sole in zona bagno e si stanno togliendo il trucco prima di andare a dormire. La prima chiede come stanno andando le cose con Garibaldi e l’altra risponde: “Molto bene, sì. Sono convinta sinceramente“.

A questo punto Fiordaliso le dice di non essere convinta. “Ma non è che ci dobbiamo sposare“, afferma la Luzzi in tono sorpreso. Poi Marina prosegue:

“Non è di te che non sono convinta ma di lui. Non lo so, ho un campanello d’allarme. Sai che ti dico quello che penso. La mia è una sensazione che non mi piace. Ma lui non ha fatto nulla, è una persona carinissima. Si può avere una sensazione? Mi sembra impaurito. Magari mi sbaglio, con te è molto carino”

immagina staccare la diretta durante questo momento cruciale pic.twitter.com/tFh4ekPzBI — Paola. (@Iperborea_) October 15, 2023

A questo punto Beatrice chiede maggiori spiegazioni e Fiordaliso rivela di sentire della paura provenire da Giuseppe. Secondo la Luzzi è comprensibile vista la situazione in cui si trovano, ovvero il contesto del reality e le telecamere:

“Si è buttato! Se è solo impaurito è accettabilissimo, siamo in una situazione difficili, io ho ventidue anni in più. Mi preoccuperei se mi dicessi che la sensazione che hai è…“.

Siccome sono le 2 del mattino la regia ha chiuso la diretta e forse non sapremo mai ciò che si sono dette. A meno che il Grande Fratello non lo manderà in onda nei daytime o durante la puntata su Canale 5 di lunedì. Staremo a vedere.

