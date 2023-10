Spettacolo

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Dustin assente ad Amici 23

È appena iniziata su Canale 5 la seconda puntata di Amici 23, e di certo oggi ne vedremo di belle. Gli allievi infatti in questi giorni hanno ufficialmente dato il via al loro percorso all’interno della scuola, e non sono mancate già le prime difficoltà. Dopo aver conosciuto meglio i loro insegnanti, i cantanti e i ballerini hanno avuto modo di avere a che fare anche con gli altri prof, e per alcuni dei ragazzi sono già arrivati dei compiti. Ma non solo. Alessandra Celentano infatti ha anche voluto che gli allievi di ballo si sottoponessero a un test di ingresso, che tuttavia ha fatto strage di insufficienze. Soltanto in 3 hanno raggiunto la sufficienza, e di certo il risultato non ha soddisfatto la maestra.

Oggi dunque nel corso della puntata assisteremo alle prime gare, e in più vedremo lo svolgimento dei compiti richiesti dai prof. Tuttavia in questi minuti al pubblico da casa e al web non è sfuggito un dettaglio.

Dustin infatti oggi è assente in studio e non parteciperà alla seconda puntata di Amici 23. Ma perché l’allievo della Celentano è rimasto in casetta e perché non si esibirà? Come svelato, il ballerino, a causa di un gonfiore alla caviglia, è impossibilitato nel salire sul palco ed è così stato obbligato al riposo.

Tuttavia non c’è da temere. Nel corso delle prossime puntate infatti Dustin tornerà in studio e farà emozionare il pubblico con le sue performance.