Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Chi è

Domenica 24 settembre parte su Canale 5 Amici 23 e tra gli allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi spunta anche il nome di Dustin Taylor. Ma vediamo tutto quello che sappiamo sul ballerino, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Dustin Taylor

Nome e Cognome: Dustin Taylor

Data di nascita: 2002

Luogo di nascita: Australia

Età: 21 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @dustin_tay

Dustin Taylor età, altezza e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di Dustin Taylor. Il ballerino di Amici 23 è nato nel 2002 in Australia, e la sua età dunque è di 21 anni.

Non conosciamo tutta via la sua data di nascita esatta. Sappiamo però che la sua altezza è pari a 1 metro e 83 centimetri, mentre non sappiamo a quanto corrisponda il suo peso.

Dustin fin dalla giovane età si avvicina al mondo della danza e inizia così a studiare presso l’Emmanuel College Queensland. Taylor quest’anno ha conseguito anche la laurea in Contabilità e Finanza presso l’Università Griffith.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Dustin Taylor non abbiamo molte informazioni.

Il pubblico ci sta già chiedendo se il nuovo allievo di Amici 2023 sia fidanzato.

Tuttavia non abbiamo la risposta a questa domanda.

Andiamo però a vedere dove è possibile seguirlo sui social.

Dove seguire Dustin di Amici 23: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Dustin Taylor sui social? Scopriamolo.

Il ballerino di Amici 23 ha un profilo Instagram attivo, che vanta quasi 35 mila follower.

Sulla sua pagina Dustin condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a scoprire cosa sappiamo.

Carriera

Nonostante la giovane età, Dustin Taylor vanta già una carriera invidiabile. Nel 2018 infatti ha partecipato alla Cerimonia di chiusura dei Giochi del Commonwealth e nello stesso anno ha collaborato con i coreografi statunitensi Mitch Rooney e Danny Vall.

Nel 2020 ha partecipato allo spettacolo del coreografo Mitch Tambo, come ballerino di riserva. L’anno successivo lavora a fianco di Joel Murphy. Nel 2022, come se non bastasse, Dustin entra a far parte del corpo di ballo di TodRick Hall, in occasione del suo Femuline World Tour. In seguito lavora anche sulle navi da crociera Royal Caribbean.

Nel 2023 Dustin decide di mettersi alla prova con una nuova esperienza e partecipa ai casting di Amici 23.

Dustin Taylor ad Amici 23

Il 24 settembre 2023 su Canale 5 parte ufficialmente Amici 23. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico come sempre per tutto l’anno, e anche stavolta ne vedremo di belle. Tra gli allievi del programma c’è anche Dustin Taylor.

Il ballerino australiano, come qualcuno saprà, è uno dei migliori amici di Isobel Kinnear, protagonista della scorsa edizione. Ma come se la caverà Dustin all’interno della scuola? Mentre attendiamo di scoprirlo, andiamo a fare la conoscenza degli allievi di Amici 23.

Gli allievi di Amici 23

Ecco chi sono gli allievi di Amici 23. Nel canto troviamo: Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Kia, Lil Jolie, Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini, Malìa (ELIMINATO), Mew (RITIRATA), Mida, Nahaze, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Per il ballo ad Amici 23: Chiara Porchianello(ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo(ELIMINATO) e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Chi sono i professori della nuova edizione di Amici 23? Tra i docenti di canto segnaliamo la presenza di: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Tra i prof di ballo invece: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Dustin ad Amici 23

Il percorso di Dustin Taylor ad Amici 23 inizia ufficialmente domenica 24 settembre. Nel corso della prima puntata il ballerino è conteso tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo e sarà lui nei prossimi giorni a decidere da chi farsi seguire nel corso dell’anno. Ma cosa accadrà nel corso delle settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

Ha subito un piccolo infortunio, ripreso dall’intoppo prosegue la sua avventura anche se ha subito la sospensione della maglia, pi ripresa. La Celentano delusa per delle bugie detta. A sorpresa gli ha sospeso la maglia, ma dopo essersela ripresa è arrivato al Serale. (IN AGGIORNAMENTO)