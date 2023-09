Spettacolo

Vincenzo Chianese | 29 Settembre 2023

Amici 23

Test di ingresso per i ballerini di Amici 23

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza ufficiale di Amici 23, tuttavia gli allievi stanno già lavorando duramente per soddisfare a pieno i professori. Sia i cantanti che i ballerini, oltre ad aver conosciuto gli insegnanti che li seguiranno nei prossimi mesi, stanno anche già avendo a che fare con gli altri maestri, e non sono tardate ad arrivare i primi compiti. A incontrare l’intera classe è stata anche Alessandra Celentano, che ha stilato una serie di regole che i ragazzi dovranno necessariamente rispettare, per evitare richiami o punizioni più severe. Ma non è finita qui.

La maestra di classico infatti ha anche chiesto che tutti i ballerini si sottoponessero a un test di ingresso, per valutare il livello degli allievi di danza. Dopo qualche giorno di preparazione così oggi, nel corso del nuovo daytime, abbiamo assistito agli esami degli alunni e poco dopo è arrivato il responso dell’insegnante.

Ma cosa è accaduto e quali sono stati i risultati del test di ingresso della Celentano ad Amici 23? Scopriamolo. Su 9 ballerini, soltanto in tre hanno ottenuto la sufficienza. Parliamo di Dustin, Sofia e Chiara. Tutto il resto della classe di danza (Elia, Nicholas, Kumo, Simone, Gaia e Marisol) si è invece beccata un’insufficienza.

Proprio Marisol, che come sappiamo è allieva della Celentano, dopo il test ha avuto un momento di sconforto. La ballerina infatti, preoccupata di deludere la sua maestra, è scoppiata in lacrime, ed è così stata consolata da Gaia. Oggi intanto si registra la seconda puntata del talent show, che andrà in onda su Canale 5 domenica 1 ottobre, e di certo in studio potrebbe accadere di tutto. Continuate a seguirci quindi per restare sempre al passo con tutte le news sul programma di Maria De Filippi, e non solo.