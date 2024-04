NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

Amici 23

In queste settimane Holden è stato spesso assente nei daytime di Amici 23. Adesso però Maria De Filippi spiega per la prima volta cosa sta accadendo.

Ecco perché Holden non è nei daytime di Amici 23

Mancano poco più di tre settimane alla finale di Amici 23 e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Tuttavia le prove per i cantanti e i ballerini non sono ancora finite. Domani infatti verrà registrata la sesta puntata del Serale, durante la quale assisteremo a una nuova eliminazione. Il cerchio nel mentre inizia a stringersi e da ora in poi il compito dei giudici sarà sempre più arduo. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni il web ha notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Di recente infatti Holden ha smesso di apparire nei daytime e il pubblico e i fan si sono chiesti cosa stesse accadendo. Anche oggi in occasione della nuova striscia quotidiana, durante la quale abbiamo assistito a una gara di inediti tra i cantanti alla presenza delle radio, il giovane artista non era in studio.

Ma perché dunque Holden è sempre assente nei daytime di Amici 23? Dopo giorni di indiscrezioni e speculazioni proprio oggi a spiegare il motivo è stata nientemeno che Maria De Filippi. La conduttrice, rivolgendosi ai rappresentanti delle varie radio, ha rivelato che Joseph sta lavorando ai suoi nuovi brani, essendo in forte ritardo rispetto ai suoi compagni. Il cantante dunque sta ultimando i pezzi del suo EP, che verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane.

Il pubblico intanto inizia a chiedersi chi sarà quest’anno a vincere il talent show. Senza dubbio proprio Holden è uno dei favoriti dai fan del programma. Ciò nonostante potrebbero non mancare le sorprese e i colpi di scena.