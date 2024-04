Amici 23, Enrico Nigiotti riceve il disco d’oro da Maria De Filippi per l’album “Cenerentola”

NEWS

Debora Parigi | 21 Aprile 2024

Amici 23

Nella quinta puntata del Serale di Amici 23 l’ospite musicale è stato Enrico Nigiotti. L’ex allievo del talent è arrivato a fine serata esibendosi con il brano “Occhi grandi”. E alla fine di questa esibizione ha ricevuto il disco d’oro da Maria De Filippi per il suo album “Cenerentola”, uscito nel 2018.

Maria De Filippi consegna il disco d’oro a Enrico Nigiotti

Ogni sera ad Amici 23 c’è un ospite musicale davvero apprezzato. La scorsa puntata abbiamo visto Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19) presentare il suo nuovo brano “Saffica” e ha regalato una perfromance strepitosa. Nella puntata in onda stasera, sabato 20 aprile, l’ospite musicale è stato invece Enrico Nigiotti.

Anche lui ex allievo del talent, è tornato per cantare la sua nuova canzone “Occhi grandi”. È stata davvero una bella esibizione. E alla fine di questa Maria De Filippi è arrivata con in mano il disco d’oro. La certificazione è stata per l’album “Cenerentola” uscito il 15 settembre 2018. Dell’album fanno parte i brani “Complici”, con Gianna Nannini e “Nonno Hollywood”.

Enrico Nigiotti ha molto apprezzato la consegna del disco d’oro. Infatti ha detto: “Sono felice di riceverlo da te”. La condutrtrice ha anche parlato del tour che partirà a breve nei club. Finito questo tour entrerà in studio per realizzare il suo nuovo album.

L’esibizione di Enrico Nigiotti ad Amici 23 è avvenuta alla fine della serata dopo cioè tutta la gara degli allievi. Durante la gara, ricordiamo, c’è stata l’eliminazione di Lil Jolie a seguito del ballottaggio rimasto dalla scorsa puntata. Successivamente sono finite a un nuovo ballottaggio Sarah e Aurora (la sostituta di Gaia). Alla fine è successo che ad essere eliminata è stata Gaia.

Potete rivedere tutta la puntata di Amici appena andata in onda su Mediaset Infinity e su Witty TV.