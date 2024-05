NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Amici 23

In queste ore Petit ha riabbracciato la sua famiglia e ha così ricevuto una bellissima sorpresa in un ristorante

Dopo aver lasciato la scuola di Amici 23, in queste ore Petit ha riabbracciato la sua famiglia e ha così ricevuto una bellissima sorpresa in un ristorante.

Sorpresa per Petit dopo Amici 23

Sabato sera su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici 23 e così un’altra edizione del talent show di Maria De Filippi è giunta al termine. In queste ore intanto i finalisti hanno lasciato la scuola e hanno fatto ritorno alle loro vite di sempre. A riabbracciare la sua famiglia è stato ovviamente anche Petit, che è tornato a Napoli dai suoi cari. Il cantante, che solo qualche giorno fa ha rilasciato il suo primo EP, è stato protagonista di un bellissimo momento che ha emozionato il pubblico. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Per Petit è arrivata una sorpresa in un ristorante ed è stato accolto con grandi applausi da tutte le persone a lui vicine. Il video ha anche fatto il giro del web e ovviamente non sono mancati i commenti dei fan, che in questi mesi hanno supportato e sostenuto il giovane artista.

Dopo aver lasciato la scuola di Amici 23, Petit ha anche fatto ritorno sui social e ha così affermato:

“È finito un percorso che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Ora mi conosco di più, sia come cantante che come persona. Ho lavorato con persone magnifiche che non mi hanno fatto mancare nulla e che mi hanno fatto sentire a casa. Amici è e sarà sempre parte di me. Ringrazio tutti per aver reso realtà ciò che pensavo potesse essere solo un sogno. Ringrazio Maria, la produzione, i vocal coach, i professori e la dolce e, soprattutto straordinaria, Marisol per essermi stata accanto e per avermi fatto capire cosa significhi amare. Oggi sono pronto a dare il meglio di me”.