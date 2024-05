Marisol è la prima finalista di Amici 23 e scoppia in lacrime. Petit la bacia

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Questa sera abbiamo scoperto che Marisol è la prima finalista di questa edizione di Amici 23. La ballerina è l’allieva di Alessandra Celentano a conquistarsi un meritato posto in finale! Ecco il momento in cui è stato annunciato il traguardo della giovane danzatrice.

Amici 23: Marisol è in finale!

Ci siamo! Questa sera ad Amici 23 scopriremo finalmente chi sono tutti i finalisti di questa edizione e chi, purtroppo, sarà costretto a fare ritorno a casa. Intanto abbiamo conosciuto la prima allieva che ha conseguito l’ambita maglia del Serale: è Marisol! Ma come si è arrivati a questo momento? Ve lo sveliamo subito.

Facciamo un piccolo recap per scoprire cosa è accaduto. Partiamo con il dire che non c’è stato il consueto “boccino” per decretare la fazione vincitrice, ma una serie di sfide tra i componenti delle due squadre di Amici 23. Questo perché per la prima volta il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è rimasto senza concorrenti, dopo l’uscita di scena di Martina avvenuta sabato scorso.

Per scegliere chi avrebbe dovuto iniziare, si sono esibiti Marisol e Mida. A vincere è stata la ballerina, che ha sfidato quindi i due allievi dei CuccaLo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Prima la danzatrice si è sfidata con Mida e poi con Sarah. Ad avere la meglio in entrambe le esibizioni è stata proprio Marisol, incantando tutti.

Il team degli Zerbi-Cele ha quindi vinto 2-0 questa importante sfida. Quindi ciò significa che il finalista sarebbe stato decretato proprio da qui. Tutti si sono esibiti e la giuria di Amici 23 ha scelto Marisol, che è scoppiata in lacrime

Quindi ora è ufficiale: la ballerina è la prima finalista di Amici 23. La decisione ha inorgoglito e non poco la maestra Alessandra Celentano che, fin dal primo giorno, ha creduto nel suo straordinario talento ed è scattato il bacio con Petit per la gioia dei fan.