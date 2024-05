Quando escono gli EP dei cantanti di Amici 23: data di uscita e titolo

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Stasera durante la puntata di Amici 23 è stata ufficializzata una notizia attesissima dai fan, che in queste settimane si sono spesso chiesti: quando escono gli EP dei cantanti? Ora abbiamo la data di uscita e il titolo di ogni progetto musicale.

Amici 23: quando escono e titoli degli EP di Petit, Sarah e Mida

Grande serata questa sera per i cantanti della scuola di Amici 23. Oltre a scoprire chi sono gli allievi che accedono alla finale del talent show e tutte le varie dinamiche che si sono verificate nel corso della puntata, è stato tempo anche di BIG NEWS!

Con grande piacere infatti ora sappiamo con certezza quando escono e i titoli degli EP dei cantanti di Amici 23. Dopo tanto lavoro e singoli lanciati, finalmente gli artisti hanno modo di poter lanciare un prodotto finito da far ascoltare ai propri sostenitori.

Ma non perdiamo tempo e scopriamo subito quando escono gli EP di Petit, Sarah e Mida e quali sono i loro titoli. La data di uscita per tutti e tre gli allievi è il 17 maggio. I primi due allievi hanno come titolo del loro album il loro nome, quindi Petit e Sarah. Mentre invece per Mida, il titolo è Hai il sole dentro. Al suo interno è presente anche Vita terremoto.

Holden, data di uscita e titolo del suo EP

Passiamo poi a Holden. La data di uscita e il titolo dell’EP quali sono? Il cantante a differenza dei suoi compagni uscirà il 24 maggio, questo perché rispetto agli altri ha fatto tutto da solo. Il titolo? Joseph, il suo nome di battesimo.

Le news sull’EP di Lil Jolie

E non solo, perché come ciliegina sulla torta è stato annunciato anche l’EP di Lil Jolie. La cantante che è uscita nelle scorse settimane dalla scuola di Amici 23 è pronta a lanciare il suo nuovo progetto, dal titolo La vita non uccide.

E voi quale acquisterete?