NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Amici 23

In attesa della messa in onda della semifinale di Amici 23, oggi è stato rivelato quando escono gli EP dei cantanti.

Arrivano gli EP dei cantanti di Amici 23

Mancano soltanto 9 giorni alla finale di Amici 23 e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Oggi pomeriggio intanto è stata registrata la semifinale, che andrà in onda su Canale 5 domenica 12 maggio. In rete sono già emerse le prime anticipazioni e come abbiamo appreso ben 4 sono gli allievi che hanno già ottenuto il via libera per l’ultima puntata. Due concorrenti invece si stanno giocando l’ultimo posto disponibile e uno di loro lascerà definitivamente il programma.

In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi proprio durante la registrazione è arrivata una lieta notizia per tutti i fan del programma. Come sappiamo infatti in queste settimane i cantanti hanno lavorato senza sosta ai loro album, che verranno rilasciati tra pochissimi giorni.

Ma quando escono dunque gli EP dei cantanti di Amici 23? Andiamo a scoprirlo. I primi tre progetti a vedere la luce saranno quelli di Petit, Sarah e Mida, intitolati rispettivamente “Petit”, “Sarah” e “Hai il sole dentro” e verranno rilasciati venerdì 17 maggio. L’EP di Holden invece, intitolato “Joseph”, uscirà esattamente una settimana dopo, venerdì 24 maggio.

Grande attesa dunque per i primi progetti dei cantanti di questa edizione, che senza dubbio non deluderanno le aspettative. Nel mentre i fan si chiedono anche se dopo la fine del talent show ci sarà modo di incontrare gli allievi in occasione degli instore. Tuttavia al momento non ci sono ancora certezze in merito. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la semifinale di questa edizione, in onda su Canale 5 domenica 12 maggio. Chi sarà a lasciare la scuola a un passo dalla finale?