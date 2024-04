Quando esce Sexy Magica di Sarah Toscano? Testo e video

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Per la seconda volta di fila Sarah ha avuto la possibilità di cantare il suo nuovo inedito ad Amici 23, che è già una hit!

Per la seconda volta Sarah Toscano ha cantato il suo nuovo singolo Sexy Magica ad Amici 23. Una canzone fresca e dal sapore estivo che è già una hit. Il pubblico presente il studio ha cantato e ballato con lei la canzone! Un impatto importante per la giovane artista. Ecco il testo, quando esce e il video.

Amici 23, Sexy magica di Sarah Toscano

Dopo aver vinto la gara inediti per volontà del pubblico, superando Mida e Petit, Sarah Toscano continua a brillare ad Amici 23 come preferita del pubblico. La giovane allieva fortemente voluta da Lorella Cuccarini ha da poco sfornato un nuovo inedito, dal titolo Sexy magica. E a quanto pare questa canzone è già diventata una hit.

LEGGI ANCHE: Mida dedica delle barre all’ex Gaia? Il gesto ad Amici 23 che non sfugge ai fan (VIDEO)

Solo la scorsa settimana Sarah Toscano ha presentato questo brano fresco e leggero in trasmissione. Un pezzo che ha attirato fin da subito l’attenzione dei fan di Amici 23, che hanno cominciato a condividerlo sui social. Stasera poi nel corso della sesta puntata l’allieva di Lorella Cuccarini ha avuto modo di esibirsi nuovamente sulle note del pezzo.

Nemmeno a dirlo la canzone è stata cantata e applaudita da tutti i presenti in studio, che entusiasti hanno esultato per questo nuovo singolo di Sarah. Già un primo impatto con il pubblico di Amici 23 davvero molto positivo dunque per la giovane allieva. Quando esce Sexy magica? Molto presto! Intanto vi proponiamo il testo del brano:

Sexy amore magica

Volano scintille dalla luna

Come mai rende questa notte meno buia

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica ora portami via

C’è da dire anche che durante tutto il suo percorso la Toscano è davvero maturata tanto, arrivando a mostrare maggiore sicurezza sul palco e tirando fuori il carattere. Una caratteristica che ha colpito anche i giudici, in particolare Cristiano Malgioglio, che non le ha mai risparmiato complimenti.

Ora è la volta di Sexy magica, dopo il buon impatto di Touchè, Viole e Violini e Mappamondo. La canzone ad Amici 23 sembra andare forte e Sarah (così come la sua insegnante) non possono che esserne soddisfatte!