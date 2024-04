NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2024

Amici 23

Mercoledì nel corso del daytime di Amici 23 è stato aperto un televoto flash in occasione della gara di inediti. Adesso arriva la classifica e a trionfare è Sarah.

Sarah vince la gara di inediti di Amici 23

Mancano solo poche ore alla sesta puntata del Serale di Amici 23, che è stata registrata ieri pomeriggio. Anche stavolta ci sarà una nuova eliminazione e il cerchio inizia a stringersi sempre di più. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, mercoledì, nel corso del daytime andato in onda su Canale 5, è stato aperto un televoto flash in occasione di una gara di inediti che si è svolta alla presenza dei rappresentati delle principali radio italiane. A prendere parte alla sfida sono stati Mida, Martina, Petit e Sarah e solo oggi abbiamo scoperto le preferenze del pubblico.

Poco fa infatti Maria De Filippi ha rivelato la classifica definitiva e non è mancato un inaspettato colpo di scena. A vincere la gara è stata infatti Sarah, che con la sua Sexy magica ha conquistato i telespettatori.

Ma quali sono state le percentuali? Andiamo a scoprirlo e vediamo anche la classifica completa. Come annunciato, a vincere la gara di inediti ad Amici 23 è stata Sarah, che ottenuto il 36% dei voti. A seguire troviamo Petit con il 29% dei voti, Mida con il 22% dei voti e infine Martina con il 13% dei voti.

Pare dunque che Sarah sia al momento la preferita del pubblico e il suo inedito promette già di diventare una vera hit. Domani sera intanto andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale durante la quale non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Ma chi stavolta dovrà dire addio al talent show a sole tre settimane dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.