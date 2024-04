Sarah solo grazie al suo percorso è la preferita al televoto e Amici torna a essere Amici

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2024

Amici 23

Oggi Sarah Toscano è risultata essere la preferita al televoto a seguito della gara di inediti. Grazie al suo percorso così la giovane artista si è fatta apprezzare sempre di più e il suo nuovo singolo è già virale sui social.

Il caso Sarah Toscano ad Amici 23

Mancano ormai solamente tre settimane alla finale di Amici 23 e a breve scopriremo chi sarà quest’anno ad aggiudicarsi il primo posto. Da mesi, come in molti sapranno, sono tre i preferiti alla vittoria. Parliamo ovviamente di Holden, di Mida e di Petit, che fin dall’inizio dell’anno sono stati elogiati dai professori, dai giudici esterni, dalle classifiche e anche dai giudici del Serale. Tuttavia c’è un’allieva che in questi mesi con la sola forza del suo talento è riuscita a emergere e che attualmente è una delle protagoniste assolute di quest’anno. Di chi parliamo? Ovviamente di Sarah Toscano. Ma analizziamo a fondo il suo caso.

La prima a credere nella giovane artista è stata Lorella Cuccarini, che fin da subito ha difeso con le unghie la sua allieva, anche quando nemmeno la cantante stessa riusciva a vedere le sue potenzialità. Poco a poco, mentre tutti elogiavano i compagni d’avventura già citati, Sarah è riuscita a emergere, attirando sempre più l’attenzione su di sé. In queste settimane come se non bastasse è arrivata la consacrazione finale dell’artista, che ormai è amatissima dal grande pubblico.

Nel corso delle ultime puntate infatti Sarah Toscano è riuscita a battere al ballottaggio non solo Lil Jolie, ma anche Gaia, due delle allieve più promettenti di questa edizione. Come se non bastasse l’allieva della Cuccarini ha anche presentato il singolo Sexy magica, che è già diventato virale e promette di diventare una hit. Nonostante il brano non sia ancora stato rilasciato ufficialmente sulle piattaforme digitali, su TikTok è già apprezzato dagli utenti e di certo scalerà le classifiche.

Oggi per di più è arrivata l’ennesima soddisfazione. In questi giorni i cantanti di Amici, fatta eccezione di Holden, hanno preso parte a una gara di inediti alla presenza dei rappresentanti delle principali radio italiane. A trionfare, inaspettatamente, è stata proprio la Toscano, segno dunque che la cantante ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Ma cosa rappresenta questo risultato per i fan del talent show?

Amici torna essere Amici

Il primo posto di Sarah Toscano al televoto è una grande vittoria per tutti i fan storici di Amici. Chi segue da sempre il programma sa bene che negli ultimi anni il pubblico ha assunto un ruolo totalmente passivo, a differenza delle prime edizioni quando erano proprio i telespettatori a decidere le sorti di tutti gli allievi.

Oggi invece, sin dalla primissima puntata del pomeridiano, sono solamente i professori, i giudici esterni e la giuria del Serale a mandare avanti i loro allievi preferiti. Questi tre organi tuttavia, seppur pienamente competenti e centrati nel loro ruolo, spesso non rappresentano le vere preferenze del pubblico, che interviene attivamente solo in occasione della finale. I fan del talent show si ritrovano così a dover scegliere un vincitore tra i concorrenti rimasti in gara, arrivati all’ultima puntata solo per volere dei tre giudici.

Il primo posto di Sarah Toscano dunque oggi più che mai riporta il pubblico a un ruolo centrale e Amici ritorna a essere finalmente Amici. La cantante infatti rappresenta lo spirito e l’essenza delle vecchie edizioni del programma. Con la sola forza delle sue spalle Sarah è riuscita a emergere e a farsi notare. Ma non solo. Si è anche fatta strada tra allievi del calibro di Holden e Mida, che hanno dominato le classifiche fin dal primo momento.

Il percorso della Toscano è stato invece un crescendo e il pubblico ha voluto premiare dunque questa giovane artista. Pur essendo consapevoli però che Sarah non vincerà l’edizione, di certo ha lasciato un segno indelebile.