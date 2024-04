Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Stasera ad Amici 23 i fan sono rimasti colpiti dall’ultimo gesto di Mida. Il cantante ha scritto delle barre e i più sono certi siano dedicate all’ex Gaia.

Amici 23, il gesto di Mida è per Gaia?

Dopo il guanto dei professori che come al solito ci ha regalato tanto divertimento e spettacolo, ad Amici 23 si è passati alla seconda manche, durante la quale abbiamo visto Mida esibirsi. Questo perché la sfida si è tenuta tra il team guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro quello capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Il cantante, pupillo della Cuccarini appunto, ha avuto la possibilità di esibirsi per ben due volte durante questa partita. Prima l’ha fatto contro Petit, ma la vittoria è andata a quest’ultimo. Poi contro Dustin e, ancora una volta, ha perso lo scontro. Ma tralasciando questi dettagli, ciò che ha colpito il pubblico di Amici 23 è un altro aspetto della performance di Mida.

L’allievo della scuola di Amici 23, quando è stato chiamato a esibirsi contro Dustin, ha portato sul palco il brano Fuera del mercado. All’interno del testo Mida ha inserito alcune barre. Parole che, a quanto pare non sono sfuggite né ai presenti in studio né tantomeno al pubblico che guardava da casa l’esibizione e commenta con frequenza sui social.

Mida infatti pare abbia dedicato alcune barre a Gaia (che a sua volta dopo l’eliminazione gli aveva dedicato un post per poi rimuoverlo subito dai social). Tra i due durante il percorso ad Amici 23 era nata una storia, interrotta però dal cantante per sua scelta. E ora che la ballerina non fa più parte del programma, dopo l’eliminazione della scorsa settimana, il cantautore ha pensato di scrivere qualcosa per lei. Almeno questo è ciò che credono in più ascoltando le sue parole.

Non sappiamo se sia andata effettivamente così, ma quel che è certo come emerso anche dalle anticipazioni di SuperGuida TV e Amici News, è che le parole di Mida in ogni caso non sono passate inosservate. Vedremo in ogni caso se ci sarà una reazione da parte di Gaia o se magari più avanti il cantante spiegherà questo suo gesto.