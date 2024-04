Amici 23: scoppia una forte lite tra Rudy e Lorella, che cita Alex Wyse e Luigi Strangis

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Nel corso di un guanto di sfida tra gli Mida e Holden è scoppiata una lite tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, che ha poi tirato in ballo due ex allievi del talent.

Il litigio tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

La quarta puntata del Serale di Amici 23 si è aperta con l’ingresso dei giudici, che hanno ballato e cantato festeggiando l’inizio di un nuovo appuntamento. In seguito Maria De Filippi ha fatto entrare tutte le squadre e ha fatto scegliere la busta con cui iniziare. Alla fine si sono scontrati i team di Rudy Zerbi con Alessandra Celentano e quella di Emanuel Lo con Lorella Cuccarini.

A un certo punto è stato proposto il guanto di sfida, già anticipato nel daytime, tra Mida e Holden. Entrambi hanno cantato una canzone di Irama intitolata “Mediterranea” e hanno dovuto esibirsi con accanto Francesca Tocca. Tuttavia Rudy ha accusato la Cuccarini di aver voluto mettere a disagio il suo allievo:

“Avete provato a mettere due guanti di sfida uno dopo l’altro perché volete vincere. Siete dissennati”.

Lorella Cuccarini ha ovviamente negato che questa fosse la sua intenzione e ha tirato in ballo anche due ex studenti del talent, ovvero Alex Wyse e Luigi Strangis:

“Staging significa avere la padronanza del palco. Due anni fa quando mi mettevi Luigi contro Alex non la pensavi così. Per me Holden deve lavorare su questo, ma di che stiamo parlando”.

Alla fine Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmare le acque e per fare in modo di poter proseguire con la puntata con il miglior clima possibile. Al momento non sappiamo ancora chi sarà l’eliminato provvisorio, ma restiamo in attesa di scoprire ciò che accadrà

