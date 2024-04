Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Durante la prima manche è stato chiesto un guanto di sfida tra Sofia e Marisol, tutto ciò ha fatto scoppiare un litigio tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

La lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

In uno degli scorsi daytime andati in onda su Canale 5 abbiamo potuto assistere a un guanto di sfida arrivato a Sofia da parte della Alessandra Celentano. La maestra, infatti, ha proposto uno scontro con la sua allieva Marisol nel campo dell’improvvisazione:

“Il guanto è stato accettato ed entrambe le ballerine non sanno di che canzone si tratta”.

Durante la puntata di questa sera del Serale di Amici 23 è scoppiata, come si poteva prevedere, una grossa lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La maestra ha affermato: “Non hai altre possibilità di vincere se non in questo caso. Per tua conoscenza lo dici a tua sorella, io le ho e anche molto approfondite. Non mi servi tu che mi spieghi l’improvvisazione. Non ho voglia di sentire la spiegazioncina del maestrino“.

A intervenire è stato anche Giuseppe Gioffrè, il quale ha tentato di calmare le acque dando una sua opinione. Il giudice ritiene che per un ballerino sia molto importante improvvisare e di conseguenza pensa che il guanto sia stato molto utile per entrambe le studentesse. Anche Malgioglio ha detto la sua e l’opinione ha irritato Emanuel, che ha esclamato: “Dici sciocchezze“.

Alla fine tutto si è risolto, come al solito, e la serata è potuta proseguire con molte altre manche e sorprese eccezionali. Vi ricordiamo che per vedere la puntata in streaming, nel caso in cui l’aveste persa, potrete accedere alle piattaforme Mediaset Infinity o WittyTV.