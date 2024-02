NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2024

Amici 23

Grandi emozioni oggi ad Amici 23. Alessandra Celentano ha infatti consegnato la maglia dorata a Dustin, che è così il primo allievo ad accedere ufficialmente al Serale.

Dustin al Serale di Amici 23

Puntata intensa oggi ad Amici 23. È infatti iniziata ufficialmente la corsa al Serale e per gli allievi è arrivato il momento della resa dei conti. I cantanti e i ballerini infatti in queste settimane dovranno dare il massimo per convincere a pieno i prof e ottenere la tanto ambita maglia dorata, che consentirà loro l’accesso alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Oggi però proprio per uno dei ragazzi è arrivata una grande emozione. Alessandra Celentano ha infatti deciso di consegnare la maglia a Dustin, che è così il primo allievo ad accedere al Serale.

Proprio il giovane artista infatti è arrivato primo nella gara di ballo e ha così avuto l’opportunità di esibirsi per cercare di ottenere la felpa. La Celentano, dopo aver fatto ballare il suo allievo, ha deciso di far accedere Dustin al Serale e ha così affermato:

“Credo che sia giusto consegnare a Dustin la maglia del Serale”.

Dustin è così ufficialmente il primo allievo ad accedere al Serale di Amici 23. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e chi altro conquisterà l’accesso alla fase finale del talent show?