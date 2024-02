NEWS

Debora Parigi | 22 Febbraio 2024

Amici 23

Nella registrazione di Amici 23 che si è svolta questo pomeriggio sono state assegnate delle nuove maglie per il Serale. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni con i dettagli rigardo chi sono gli allievi che l’hanno avuta e in che modo.

Lucia, Petit e Mida ricevono le maglie del Serale di Amici 23

Manca davvero poco all’inizio del Serale di Amici 23. La prima puntata, infatti, è prevista per sabato 23 marzo, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Quindi abbiamo poche altre puntate del pomeridiano e poi assisteremo alla parte finale di questa edizione del talent.

Come sappiamo, alcuni allievi hanno già ottenuto la maglia del Serale. Il primo è stato Dustin e nella puntata sucessiva è toccato a Gaia. Nella scorsa puntata, invece, a riceverla sono stati ben tre allievi, due cantanti e una ballerina: Martina, Holden e Marisol.

Nella registrazione di Amici 23 avvenuta questo pomeriggio, giovedì 22 febbraio, grazie alle anticipazioni di Superguida TV abbiamo saputo che altre maglie sono state assegnate, per la precisione tre. Si tratta di due cantanti e di una ballerina e sono Petit, Mida e Lucia, rispettivamente allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Riguardo la ballerina da tempo era nell’aria la maglia del Serale e quindi oggi non poteva che arrivare. Anche Petit è sempre stato un ottimo allievo, studioso e si è sempre impegnato con ottimi risultati, quindi anche per lui la maglia era sicuramente scontata. Anche Mida ha sempre ricevuto apprezzamenti dalla sua prof e il riscontro del pubblico è evidente a tutti.

Come accaduto per l’assegnazione delle precedenti maglie, anche in questa puntata i tre allievi sono tati chiamati dai rispettivi professori a esibirsi. E dopo è stato detto loro che sarebbero andati al Serale.

Non conosciamo al momento il numero esatto degli allievi che possono accedere al Serale. Se sarà come lo scorso anno, qualcuno di loro probabilmente non ci arriverà e a scegliere dovranno essere per forza i professori.

Questa puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 25 febbraio alle ore 14 su Canale 5.