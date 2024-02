Anna assegna un nuovo compito impossibile a Mida: deve cantare “Vivo per lei” (e gli dà un dizionario per le barre)

NEWS

Debora Parigi | 22 Febbraio 2024

Per Mida un nuovo compito da Anna Pettinelli su “Vivo per lei”. La prof gli regala un dizionario per scrivere le barre

Nuovo daytime di Amici 23 e nuovo compito per Mida da parte di Anna Pettinelli. Ancora una volta il cantante ha dovuto cimentarsi in una cover con cambio di testo, ma senza usare una serie di parole. E per l’occasione la prof gli ha regalato un dizionario da cui prendere spunto per scrivere le barre.

Il regalo di Anna Pettinelli a Mida per il nuovo compito della settimana

Come ogni settimana, anche questa volta Anna Pettinelli ha mandato un compito a Mida. Sappiamo che la prof non apprezza molto l’allievo di Lorella Cuccarini nella scrittura, in particolare per le cover. A suo dire, il ragazzo userebbe sempre le stesse parole e i suoi testi non sarebbero efficaci.

Questa settimana, quindi, oltre alla lettera con il compito, la Pettinelli ha mandato a Mida anche un pacco regalo. Per prima cosa il cantante ha letto la lettera in cui c’era scritto che avrebbe dovuto fare la cover di una nota canzone con la possibilità di cambiare tutto il testo, ma lasciando la metrica dell’originale. Inoltre gli ha anche scritto una lista di parole da non usare. Si tratta di parole tipo cuore, amore, colore, sapore, bambina, donna e altre. La canzone in questione è “Vivo per lei”.

Ma, come dicevamo, Anna Pettinelli ha mandato anche un pacco a Mida, un regalo. Cosa c’era al suo interno? Un dizionario di italiano. Si tratta di una provocazione da parte della prof che serve appunto a portare avanti il suo pensiero riguardo la scrittura dell’allievo. In pratica Mida in questo modo potrà prendere spunto per scrivere le barre e usare quindi dei sinonimi delle parole che utilizza di più.

Il cantante l’ha presa sul ridere, anche se si è un po’ innervosito. “Mi sono impegnato tanto nella vita per arrivare qua e farmi dire da Anna Pettinelli che nn so scrivere”, ha commentato. “Mi dà fastidio il modo, non il fatto che non le piaccia. Perché non si può piacere a tutti. Il discorso è il modo, cioè cercare di sminuirmi dall’inizio come ha fatto. Venendo dal rap, mi sono messo, oltre alla scrittura, a studiare canto. Partivo da una base che era meno di zero e venire punzecchiati così per tutto il percorso per forza ti dà fastidio”.

Comunque non si è tirato indietro e vuole dimostrare che non è come dice la professoressa di canto