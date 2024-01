Amici 23, il vero biglietto lasciato da Mew ai suoi ex compagni: ecco cosa c’è scritto (FOTO)

Social | Spettacolo

16 Gennaio 2024

Sono emerse tante congetture (rivelatesi però prive di fondamento), giunte anche alle nostre orecchie, sul bigliettino che Mew ha scritto ai suoi compagni di Amici 23. Noi di Novella2000.it vi possiamo svelare il contenuto del messaggio.

Amici 23: cosa c’è scritto nel biglietto di Mew

Mew e Matthew come ben noto hanno lasciato la scuola di Amici 23. Fino a oggi sono emerse diverse congetture sui social sui motivi che li hanno spinti ad abbandonare il programma, ma nessuna di esse corrispondente al vero. I due ex allievi del talent hanno sempre evitato di parlare del loro privato e hanno preferito piuttosto il silenzio.

Intanto nel pomeriggio di ieri i fan che guardavano il daytime di Amici 23 hanno notato che sul frigorifero della cucina sono presenti diversi bigliettini. C’è chi ha tentato di decifrarne il contenuto, ma con scarsi risultati. In giro circolano anche diverse teorie su chi avrebbe scritto cosa e c’è chi è convinto che Mew e Matthew abbiano riservato un pensiero ai propri compagni prima di andare via.

Bene possiamo dirvi con certezza quanto le supposizione fatte – e che erano giunte anche alle nostre orecchie – non trovano alcun riscontro. Anzi. Tutte le congetture sul bigliettino di Mew emerse sul web sono risultate false e infondate. Siamo riusciti a ricevere in via ufficiale la vera lettera che la cantante ha scritto ai suoi compagni d’avventura di Amici 23: “Portate il vostro c**o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”, firmato Mew.

Ecco quindi quello che ha scritto davvero la cantante sul biglietto di cui tutti parlano.

Il vero biglietto lasciato da Mew ad Amici

Queste le parole di stima e affetto da parte della giovane artista nei confronti degli altri allievi della scuola di Amici 23. Un pensiero davvero molto premuroso da parte sua che, siamo certi farà il tifo per i ragazzi, anche adesso che li guarda da spettatrice.

Sia Mew che Matthew ad Amici 23 si sono sempre contraddistinti, non solo per il loro talento, ma anche per essere stati sempre molto rispettosi verso i loro compagni e le regole del programma. Fin da subito sono arrivati nel cuore del pubblico e la loro storia d’amore ha e continua ad appassionare tanti fan del talent.

A Mew e Matthew auguriamo tanta fortuna per il loro futuro artistico dopo il talent.