Amici 23, i fan notano gli ultimi biglietti di Mew e Matthew sul frigorifero e provano a decifrarli (FOTO)

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

Nel daytime di Amici sono spuntati dei biglietti di alcuni ex allievi della scuola, tra cui Mew e Matthew. I fan del talent show hanno fatto varie ipotesi sul significato di questi fogliettini. Ecco cosa è emerso sul web.

AGGIORNAMENTO: Tante supposizioni infondate, giunte anche alle nostre orecchie sul contenuto del bigliettino lasciato da Mew agli ex compagni di Amici 23. Ma ora abbiamo la verità.

I biglietti dei due ex di Amici, Mew e Matthew

Questo pomeriggio è andato in onda il daytime di Amici che, come di consueto, ci ha raccontato le vicende dei ragazzi in Casetta. I fan più attenti però hanno notato un piccolo dettaglio che coinvolge due ex allievi, Mew e Matthew. Entrambi recentemente si sono ritirati dal programma “per motivi personali”. Tanti rumor e voci sul perché di questa scelta, ma nessuna conferma ufficiale.

Intanto, come detto, durante il pomeridiano di oggi ad Amici i telespettatori hanno fatto caso a un qualcosa di particolare. Nei primi minuti di puntata, quando si parlava di Nicholas e del suo momento di crisi, mentre si trovava in cucina, c’è chi si è focalizzato su dei fogliettini presenti sul frigo. Difficile decifrare cosa ci sia scritto, ma si leggono più chiaramente i nomi di Mew, Matthew e sembra spuntare anche Holy Francisco.

Ecco lo screen incriminato e che tanto ha fatto il giro dei social network…

I biglietti dei due ex di Amici 23, Mew e Matthew

Riuscire a decifrare cosa c’è scritto è quasi impossibile. Ma dal biglietto di Matthew (o almeno così sembrerebbe), si legge chiaramente “Che cringiata!!”, ma niente di più.

Come detto tra i fan di Amici 23 è nata una particolare teoria. Qualcuno pensa infatti che possa trattarsi di una sorta di “bacheca dei saluti”. Ovvero tutti i concorrenti eliminati o ritirati avrebbero lasciato un pensiero ai loro compagni d’avventura, con i quali hanno stretto legami speciali in questi mesi. A dare manforte a questa ipotesi appunto le firme degli allievi Mew, Matthew e Holy Francisco. Magari sono presenti anche degli avvisi o degli appunti per ricordare i vari turni in casetta per quanto riguarda le pulizie e così via.

Ma è bastato davvero poco per scatenare il web e per quanto Matthew e Mew siano stati eliminati, continuano essere al centro dei pensieri dei telespettatori di Amici 23.