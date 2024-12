La convocazione dei 3 sostituti di Luk3 da parte di Anna Pettinelli non hanno fatto piacere alla collega di Amici 24, Lorella Cuccarini. Quest’ultima infatti non si è presentata all’incontro e ha lasciato un messaggio piuttosto stizzita.

Amici 24, Anna convoca 3 possibili sostituti di Luk3

Questo pomeriggio ad Amici 24 c’è stato un altro momento di alta tensione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che ha coinvolto anche l’allievo di quest’ultima Luk3.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, Anna Pettinelli ha sempre avuto da ridire sul cantante di Lorella Cuccarini e proprio il fatto che sia finito nuovamente in sfida per lei è un campanellino d’allarme. Per questo ha invitato la sua collega a visionare insieme degli altri aspiranti cantanti. C’è da dire che Lorella non ha nascosto che ci sono dei ragazzi interessanti che potrebbero certamente meritare un banco ad Amici 24.

Allo stesso tempo, però, ci ha tenuto a precisare, a differenza di quanto detto dalla Pettinelli, che lei non ha mai pensato di sostituire Luk3 e di credere fortemente nel ragazzo. Un qualcosa che ci ha ribadito anche al suo allievo durante un confronto. Se pensavate però che il tutto si fosse concluso così, con la Cuccarini che nelle puntate precedenti ha dato della “manipolatrice e bugiarda” alla Pettinelli, vi sbagliavate di grosso!

Lorella non si presenta all’incontro

Nel daytime di oggi Anna Pettinelli ha convocato in studio tre aspiranti al banco di Amici 24, che erano già stati approvati anche da Lorella Cuccarini. Voleva ascoltarli insieme e avere un parere. Peccato però che Lorella in studio non si sia mai presentata.

Dalla produzione poi Anna Pettinelli ha scoperto il motivo che ha spinto la Cuccarini a non accettare la proposta della collega di Amici 24: “Ti comunico che Lorella ha deciso di non venire ed ecco cosa ha detto all’autore…”. La Pettinelli però è parsa contrariata e ha trovato ingiusto il tutto: “Il comunicato se lo può tenere”.

Nonostante ciò però dalla produzione hanno comunque letto il messaggio Lorella Cuccarini: “Non ho ritenuto venire all’incontro. Ti avevo detto ‘vediamo’ e per me vuol dire ‘vediamo’. Non mi serve la balia per ricordarmi dei ragazzi. La tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luk3”, abbiamo appreso dalla puntata di Amici 24.

La prof Anna Pettinelli ha convocato tre aspiranti al banco già provinati e approvati anche dalla prof Cuccarini per fare un secondo ascolto insieme a lei ma… #Amici24 pic.twitter.com/uA1ChQlMxi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2024

Nonostante ciò Anna Pettinelli ha fatto esibire i ragazzi che si sono presentati ad Amici 24. Intanto in casetta Luk3 e gli altri allievi sono stati molto critici con la scelta dell’insegnante…

Dopo aver visto cosa è successo in studio i ragazzi commentano così in casetta #Amici24 pic.twitter.com/c2AiLTQPWb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2024

Cosa accadrà adesso ad Amici 24?