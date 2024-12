Questo pomeriggio ad Amici 24 è scoppiata una fortissima lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, la quale è sbottata contro la collega. Ecco tutto quello che è successo.

Dura lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

La puntata di Amici 24 di questo pomeriggio si è aperta con la sfida di Luk3 contro un altro cantante ed entrambi sono stati giudicati da Federica Abbate. Il concorrente del talent ha vinto lo scontro con il suo singolo e subito dopo è scoppiata una dura lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ma perché?

La prima ha criticato il comportamento della collega nei confronti del suo allievo in settimana. Stiamo parlando del momento in cui Anna ha mostrato a Luk3 i suoi possibili sfidanti in TV nella casetta e Lorella l’ha accusata di aver minato le sue sicurezze facendo troppa pressione psicologica. Non solo in questa occasione, ma anche nel corso delle ultime settimane:

“Hai fatto vessazione su un ragazzo, non l’hai fatto parlare. Quando ci ha provato tu te ne esci con delle risposte idiote, lo sappiamo bene. Non voglio tornare su questo discorso. Tu stai abusando del tuo ruolo. Una insegnante deve criticare gli allievi ma non minare le sicurezze che hanno. Non c’è bisogno di fare aggressione psicologica sui ragazzi.

Non te lo permetto più. Se vuoi il tuo momento di protagonista non te la prendi con i ragazzi. Io non contesto la sfida ma i tuoi modi. Non puoi sminuire il ragazzo, non te lo evi permettere. La prossima volta che lo fai, Maria vorrei un provvedimento disciplinare contro i prof. C’è un limite, basta. Sono stufa”.

Lorella Cuccarini ha chiesto a Maria De Filippi se sia possibile prendere un provvedimento disciplinare contro Anna nel caso in cui dovesse capitare ancora una cosa del genere. Al momento non abbiamo una risposta certa, ma la Pettinelli si è difesa:

“Mi vuoi dipingere come la strega cattiva. Stai approfittando… Piantala. Puoi dirmi quello che vuoi ma non che io non parli e avverta le persone. […] Che fatica. Io continuo a dire che Luca è bravo, il singolo è forte ma ci sono ragazzi che si meritano di più di stare qui. [..] Sai dove me lo metto il provvedimento disciplinare? Io non sono mai andata fuori dal regolamento”.

Come andrà a finire?