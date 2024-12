Durante una conversazione in piscina al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha fatto una confidenza a Pamela Petrarolo sugli ascolti del Grande Fratello!

Grande Fratello, bassi ascolti? Le reazioni

Nella Casa del Grande Fratello c’è sempre un gran chiacchierare tra i concorrenti e alcuni di loro sembrano aver fornito qualche informazione dall’esterno ai loro compagni. Almeno questo secondo la ricostruzione di questa conversazione. Protagonisti di tutto Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti, tirati in ballo da Jessica Morlacchi, che avrebbero fatto riferimento ai dati d’ascolto del programma di Canale 5. Ma partiamo per ordine.

L’ex cantante dei Gazosa ha raccontato in piscina a Pamela Petrarolo del rumor che le è arrivato all’orecchio. Di cosa si tratta? A rivelarlo a bassa voce è stata proprio Jessica. Forse pensava di non essere sentita o di non essere inquadrata, ma è accaduto l’esatto contrario. Poi lo sappiamo: gli occhi del Grande Fratello sono ovunque ed è difficile che in una Casa in cui le telecamere sono presenti in ogni angolo, così come i microfoni, una dichiarazione del genere possa passare inosservata! Non trovate? Ed è quello che è si è verificato stavolta, come mostrato qui sotto.

Cosa ha spifferato Jessica

A mezza lingua Jessica rivolgendosi alla sua compagna del Grande Fratello ha affermato: “Sai che mi hanno detto… Alfonso ha detto a Mariavittoria che ha letto tutti gli articoli dove c’era scritto ‘GF Flop’ e gli ascolti….”. Una dichiarazione che sembra aver spiazzato Pamela, che infatti ha commentato: “Davvero?”, con stupore e un po’ basita.

Così Jessica Morlacchi ha aggiunto ancora: “Per questo che hanno mandato Alfonso e Federica di Temptation e forse anche per questo che ne hanno fatti entrare cinque…boom così”

La cantante si è ovviamente basata su quanto riferito dalle voci nella Casa del Grande Fratello, riportate da Alfonso D’Apice, uno degli ultimi arrivati che avrebbe poi spifferato il tutto in giro. Si spera però che con questi nuovi ingressi si possa dare uno scossone al programma! E sembrano essere in arrivo due amatissime ex protagoniste…..