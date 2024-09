Mancano pochi giorni all’arrivo di Amici 24. In queste ore intanto è stata annunciata la data della registrazione della prima puntata del talent show di Maria De Filippi.

Ecco quando si registra Amici 24

Finalmente ci siamo! Esattamente tra due settimane su Canale 5 debutterà Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del talent show targato Maria De Filippi. Come di certo in molti sapranno, la data di inizio del programma quest’anno ha subito ben due slittamenti, tuttavia sembrerebbe che adesso i vertici Mediaset abbiano preso una decisione definitiva. La prima puntata della nuova edizione andrà infatti in onda domenica 29 settembre e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.

Tra qualche giorno dunque sapremo da chi sarà formata la prossima classe e chi saranno gli allievi che nel corso dei prossimi mesi ci faranno vivere un’emozione dietro l’altra. Attualmente non mancano le indiscrezioni in rete in merito ai nuovi protagonisti del programma. Tuttavia da parte della redazione c’è ancora ovviamente molto silenzio.

I fan intanto si stanno chiedendo quando avverrà la registrazione della prima puntata di Amici 24 e solo poco fa è stata rivelata la data. Come riporta Lorenzo Pugnaloni, le riprese dovrebbero avvenire giovedì 26 settembre e proprio in quella giornata verrà formata la nuova classe. La puntata, come già annunciato, andrà poi in onda su Canale 5 domenica 29 settembre, come sempre alle ore 14.00.

In questi giorni intanto è stato confermato che, dopo Lorella Cuccarini, anche Emanuel Lo farà ritorno tra gli insegnanti della nuova edizione. Ancora molto silenzio invece su Raimondo Todaro, che secondo le voci di corridoio avrebbe abbandonato la trasmissione. Solo nel corso della prima puntata tuttavia scopriremo con certezza quello che accadrà. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno per saperne di più in merito.