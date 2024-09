Poche ore fa si è svolta la conferenza stampa della nuova edizione di Domenica In. Nel corso dell’incontro con i giornalisti tuttavia Mara Venier non ha gradito una domanda che le è stata fatta e ha così replicato in maniera stizzita.

La replica di Mara Venier

Oggi Mara Venier torna finalmente in tv! Su Rai 1 parte infatti la nuova attesissima edizione di Domenica In, da anni uno dei programmi più fortunati della rete pubblica. Alla conduzione torna nuovamente l’amata conduttrice, da anni nel cuore del pubblico, che tuttavia ha già annunciato che questa sarà la sua ultima edizione. In attesa di scoprire quali emozioni ci attendono, di recente è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Solo poche ore fa si è infatti svolta la conferenza stampa di Domenica In, alla presenza dei vertici Rai e ovviamente della stessa Mara Venier. A un tratto però una giornalista ha fatto una domanda su quanto accaduto allo speciale di Sanremo lo scorso febbraio, quando la presentatrice fu ingiustamente accusata di aver interrotto Dargen D’Amico, che stava parlando del problema dei migranti. A quel punto Mara, non avendo gradito che la questione venisse ritirata fuori a distanza di mesi, si è infiammata e ha replicato stizzita alla giornalista. La Venier, facendo per l’ennesima volta chiarezza su quanto accaduto, ha così affermato:

“Chiariamo questa cosa una volta per tutte perché non accetto più polemiche gratuite. Non c’è mai stata nessuna censura. Dargen ha avuto 17 minuti, mentre gli altri ne avevano 5. A Sanremo 6 cantanti non si sono esibiti. A Dargen ho dato un grande spazio, ma se vogliamo parlare di migrazione in 30 secondi non ce la fai. Ecco perché ho detto che forse non era il caso di parlarne. Non accetto più da parte di nessuno che io abbia censurato qualcuno”.

La Venier ha ragione nel merito. Quella polemica fu ridicola. Sbaglia in tutto il resto, attaccando una cronista che stava ponendo educatamente una domanda legittima. Purtroppo, quando scambi i giornalisti per tuoi adulatori, finisci col sorprenderti se uno fa il suo mestiere. pic.twitter.com/D92XxLjZkX — Massimo Falcioni (@falcions85) September 14, 2024

Mara Venier intanto si prepara a tornare in onda con Domenica In e a lei facciamo un sincero in bocca al lupo.