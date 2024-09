A distanza di pochi giorni dalla partenza di Amici 24, spunta in rete il nome del primo possibile allievo della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Ecco chi ci sarebbe ad Amici 24

Mancano ormai pochi giorni alla partenza di Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata del talent show di Maria De Filippi. Solo la prossima settimana infatti inizieranno le registrazioni e finalmente scopriremo chi saranno i nuovi allievi che formeranno la classe di quest’anno. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e di certo ne vedremo di belle. In rete intanto non mancano i gossip circa il cast di insegnanti, che in queste settimane ha fatto a lungo discutere. A oggi l’unica a confermare il suo ritorno è stata Lorella Cuccarini, tuttavia nei giorni a venire arriveranno le ultime conferme.

In attesa di scoprire chi farà parte del corpo docenti, poco fa è arrivata una voce di corridoio che sta già facendo chiacchierare i fan del programma. Dagospia ha infatti svelato in esclusiva il nome del possibile primo allievo della nuova edizione del talent show. Si tratta di un cantante, che è il figlio di un grande nome del mondo dello spettacolo italiano.

Ma chi sarebbe dunque il possibile primo allievo di Amici 24? Stando a quanto si legge, ad avere ottime chance di entrare a far parte della scuola più ambita d’Italia sarebbe Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele. Stando a quanto riportato, il cantante avrebbe affrontato le lunghe selezioni e sarebbe a un passo dall’ottenere la maglia. Nel corso della prima puntata infatti Ilan dovrà ottenere il via libera da parte di uno degli insegnanti e solo allora potrà realizzare il suo sogno.

Il giovane Muccino tuttavia non è estraneo al mondo dello spettacolo. In passato infatti ha recitato nel film diretto da suo padre “Gli anni più belli” e nel 2021 era arrivato a sfiorare la partecipazione a Sanremo giovani.