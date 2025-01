Tutte le anticipazioni su ciò che è accaduto nella puntat che va in onda domenica 19 gennaio tra gare e sfide

Andiamo a scopriremo tutto quello che vedremo nella puntata del 19 gennaio di Amici 24 secondo le anticipazioni. Le news e gli spoiler di quello che è successo nella registrazione del talent di Maria De Filippi.

Le anticipazioni della quindicesima puntata di Amici 24

Si è svolta nel pomeriggio del 17 gennaio la registrazione della quindicesima puntata di Amici 24 per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. Vediamo quindi cosa è successo e quindi cosa vedremo domenica tra sfide, compiti e ospiti.

Partiamo proprio dagli ospiti e avremo il cantante Alfa a cantare la sua “Filo Rosso” e Javier, ex ballerino allievo di Amici 19. Per quanto riguarda i giudici, abbiamo Rebecca Bianchi e Alessandro Cattelan.

Come abbiamo visto nel daytime, Trigno non partecipa alla puntata perché Anna Pettinelli gli ha detto che continua ad avere la maglia sospesa e poi parleranno dopo la puntata. Assente anche Senza Cri, probabilmente perché sta ancora poco bene.

Le sfide di Nicolò e Giorgia

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24 ci parlano subito delle due sfide, cioè quella di Nicolò per il canto e di Giorgia per il ballo.

Per quanto riguarda l’allievo di Anna Pettinelli, la sfida è avvenuta subito e lui l’ha vinta. La sfida di Giorgia, invece, è stata registrata dopo tutte le gare sfide ecc e quindi andrà in onda nel daytime di lunedì 20 gennaio. Comunque anche le ha vinto la sfida.

Non c’è stato alcun eliminato in questa puntata. Passiamo adesso al resto…

La gara di canto

Come per ogni puntata, anche in questa c’è la gara di canto che è stata giudicata da Alessandro Cattelan. Com’è andata? Ecco la classifica finale con il -1 alla squadra della Pettinelli per la perdita nella gara durante il daytime. Questi i risultati:

Antonia Luk3 Chiamamifaro Jacopo Sol Vybes Mollenbeck Nicolò Deddè

Deddè è quindi ultimo e va in sfida per la prossima puntata. Senza il -1 sarebbe andato in sfida Mollenbeck.

La gara di ballo

Si è svolta anche la gara di ballo che è stata giudicata da Rebecca Bianchi. E vediamo con la classifica qui di seguito com’è andata:

Chiara Daniele Alessio Francesca Alessia Dandy

All’ultimo posto è arrivato Dandy che quindi va in sfida e vedremo come andrà la prossima settimana.

Anticipazioni Amici 24: gara radio e improvvisazione

Nel corso della puntata di Amici 24 in onda il 19 gennaio le anticipazioni riportano che sia per il canto che per il ballo ci sono state anche altre gare.

Partiamo dal canto con il torneo degli inediti per le radio. Hanno partecipato Antonia, Luk3 e Deddè. A vincere è stata Antonia.

Per il ballo, invece, gli allievi hanno fatto una gara di improvvisazione: creare una coreo con un oggetto inviato dai genitori sulle note di una canzone scelta dagli alunni. Partecipano Francesca, Alessia e Alessio. Vince Alessio.

Compiti e liti nella quindicesima puntata di Amici 24

Nella quindicesima puntata di Amici 24 ci sono stati anche dei compiti. A tal proposito, c’è stato quello di Daniele dato da Deborah Lettieri. Il ballerino ha costruito una coreografia su un tema molto importante per lui, ovvero il bullismo. È andato in onda un filmato e si sono commossi in molti. Il pubblico ha fatto un applauso davvero lungo all’allievo della Celentano. Vista la reazione di tutti il compito pare essere ampiamente superato. Deborah ha detto a Daniele di essere molto felice di lui e ha anche aggiunto che sta migliorando molto. I voti: Celentano 9.5, Deborah 7 ed Emanuel 6.

Non cono mancati però i litigi. In particolare c’è una lunga discussione tra la Celentano ed Emanuel dopo i voti dati a Chiara per l’esibizione.

Per il canto, invece, c’è il litigio tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per la cover di Deddè e il voto di Zerbi. Un’altra lite c’è stata anche tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per Luk3.