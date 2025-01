Tanta attesa per la sfida di Nicolò nella quindicesima puntata di Amici 24. Le anticipazioni riportano cosa è successo e qual è stato l’esito per l’allievo di Anna Pettinelli. Vediamo a tal proprosito tutti i dettagli.

L’esito della sfida di Nicolò ad Amici 24

Nella puntata di Amici 24 andata in onda il 12 gennaio nella gara di canto sugli inediti Nicolò è finito all’ultimo posto ed è adato in sfida. La sua “Ying e Yang” non ha convinto totalmente e ha reso l’allievo di Anna Pettinelli un po’ giù di morale.

Come se non bastasse, durante la settimana, nel daytime, i cantanti hanno fatto una gara divisi in sqaudre per prof di appartenenza. Ogni squadra ha scelto un cantante per esibirsi di fronte al maestro Pennino in una cover. Colui che si sarebbe classificato ultimo avrebbe portato tutta la sua squadra a partire con un punto in meno nella gara di canto della puntata di domenica 19 gennaio. E Nicolò è arrivato ultimo, andando ancora più giù di morale.

Oggi, 17 gennaio, c’è stata la registrazione della quindicesima puntata di Amici 24 che vedremo in onda domenica 19 gennaio. E c’era molta attesa per la sfida di Nicolò. Molti del pubblico sono preoccupati che non possa farcela, visto anche il suo stato emotivo. E adesso scopriamo com’è andata la sfida di Nicolò.

Come riportano le anticipazioni, Nicolò è riuscito a superare la sfida ed è quindi rimasto nella scuola di Amici 24. Aggiungiamo che anche Giorgia, ballerina di Emanuel Lo, ha superato la sua sfida ed è rimasta nella scuola.

