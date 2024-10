Nel corso della nuova registrazione di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, c’è stata la prima eliminazione di questa edizione. Ecco cosa è accaduto e chi ha dovuto lasciare definitivamente la scuola.

Prima eliminazione ad Amici 24

Amici 24 è ormai ufficialmente partito e in queste prime settimane stiamo facendo la conoscenza dei nuovi allievi del talent show di Maria De Filippi. I cantanti e i ballerini nel mentre si stanno già mettendo in gioco e non sono mancate tante emozioni. Oggi pomeriggio intanto si è svolta la registrazione della terza puntata di questa edizione, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre. In questi minuti dunque sono emerse le prime anticipazioni, come sempre fornite da Amici News, in collaborazione con Superguidatv.

Stando a quanto è emerso, in studio c’è stata la prima eliminazione. Ma chi è stato dunque a dover lasciare la scuola a sole due settimane dall’inizio del programma? A essere eliminata è stata Alena, allieva di Rudy Zerbi. Solo la scorsa settimana la cantante era arrivata ultima nella gara cover ed era dunque finita in sfida. In questi giorni la giovane artista si è preparata al meglio e oggi ha affrontato la prova.

Ciò nonostante, come ci svelano le prime anticipazioni della terza puntata di Amici 24, Alena ha perso la sfida ed è così stata ufficialmente eliminata dalla scuola. A giudicare la gara è stato Rapino, che ha preferito Chiamamifaro, che ottiene dunque la maglia.

Nel corso della registrazione non sono mancate altre gare per gli allievi del talent show di Maria De Filippi. Ma cosa sarà accaduto in studio? Non resta che attendere le altre anticipazioni per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la nuova puntata, previsto per domenica 13 ottobre, come sempre alle ore 14.00 su Canale 5.