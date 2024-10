La carriera, i componenti e il percorso a X Factor 2024 della band rock The Foolz scelta da Jake La Furia per la sua squadra

A X Factor 2024 hanno avuto l’accesso ai Live i The Foolz, band veronese che fa parte della squadra di Jake La Furia. Scopriamo quindi tutto ciò che li riguarda a iniziare dai nomi dei componenti, la loro musica, la carriera e i social.

Chi sono i The Foolz

Nome del gruppo: The Foolz

Componenti: Alessandro Agostini (frontman), Bruno Merci e Luca Frizzera (chitarre), Luca Ghirlanda (basso) e Filippo Maggio (batteria)

Età dei componenti: ra i 20 e i 22 anni

Anno di Formazione: 2021

Luogo di formazione: Verona

Genere musicale: rock

Profilo Instagram: @thefoolzband

Canale Youtube: @thefoolzbandd

The Foolz componenti e biografia

Conosciamo meglio i The Foolz partendo dai nomi dei componenti, quindi la loro biografia, ma anche la nascita della band e la scelta di questo nome. I The Foolz si sono formati a Verona nel 2021 e la scelta del nome riguarda la carta dei tarocchi del Folle. A loro piace questa figura perché ha un doppio simbolismo, può essere sia coraggiosa che fuori dalla righe. Siccome loro si definiscono un gruppo di pazzi, hanno optato per questo nome.

La band è composta da Alessandro Agostini, che è il frontman, Bruno Merci e Luca Frizzera, entrambi suonano la chitarra. Poi c’è Luca Ghirlanda al basso e Filippo Maggio alla batteria.

Molto giovani, hanno un’età compresa tra i 20 e i 22 anni e suonano insieme da circa tre anni. Prima divisi in ambiti diversi, si sono semplicemente uniti grazie a interessi comuni e hanno iniziato a fare musica. Il cantante è arrivato per ultimo. Cercava infatti un chitarrista per una canzone ed è nata una band. Il loro genere è il rock.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale dei The Foolz non sappiamo niente. Anche dai loro social non sappiamo se sono fidanzati o meno.

La loro unione musicale nasce da amicizie anche se divise che poi si sono riunite e adesso sono insieme dal 2021.

Dove seguire i The Foolz: Instagram e social

Il modo migliore per seguire i The Foolz sui social è attraverso il loro profilo Instagram che ha un grandissimo seguito. Qui si può rimanere aggiornati su tutti i loro progetti. Ogni componente della band ha poi un profilo Instagram personale.

Inoltre i The Foolz hanno un canale Youtube contenente i video delle loro canzoni. E per ascoltare c’è anche il loro profilo Spotify.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera dei The Foolz, la band che fa un genere musicale rock si è formata nel 2021. Comunque già da prima ognuno di loro faceva musica per passione. A unirli sono state le amicizie in comune e la band è nata quando il frontman cercava un chitarrista e si sono ritrovati in cinque.

Prima di approdare a X Factor il gruppo ha avuto modo di esibirsi in vari festival locali della provincia di Verona e dintorni, suonando principalmente in contesti legati alla scena indie e underground. La loro musica, caratterizzata da un mix di rock e influenze punk, li ha resi una band amata nelle loro esibizioni dal vivo.

I The Foolz a X Factor 2024

L’idea di partecipare a X Factor 2024 è arrivata da Luca che è riuscito a convicere anche il resto della band dei The Foolz. Facendo alcune prove hanno capito che era un’esperienza che potevano affrontare.

Alle audition hanno portato una loro canzone dal titolo “Fuori dagli schemi” e sono molto piaciuti. Quindi ai Bootcamp sono stati scelti da Jake La Furia che li ha fatti sedere al posto di qualcun altro. Questo ha permesso loro di prendere più forza dall’esperienza del talent.

Agli Home Visit hanno conquistato un posto ai Live portando una cover di un pezzo di Loredana Bertè.

I concorrenti di X Factor 2024

Andiamo a conoscere chi sono tutti e 12 i concorrenti di X Factor 2024 (condotto da Giorgia) e le squadre di appartenenze.

Patendo da Paola Iezzi nella sua squadra troviamo: Pablo Murphy, Lowrah e Dimensione Brama – ELIMINATI.

Continuiamo con Jake La Furia che ha scelto: El Ma, Francamente e The Foolz.

Poi c’è la squadra di Manuel Agnelli con: Mimì Caruso, Punkcake e Danielle.

Infine abbiamo Achille Lauro la cui squadra è composta da: Les Votives, Lorenzo Salvetti e Patagarri.

Il percorso dei The Foolz a X Factor

Ha inizio giovedì 24 ottobre il percorso dei The Foolz a X Factor 2024 con i Live. La band è nella squadra di Jake La Furia.

(IN AGGIORNAMENTO)