Si è da poco conclusa la registrazione di una nuova puntata di Amici 24. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto in studio e tutte le anticipazioni di quello che vedremo domenica 2 febbraio.

Le anticipazioni della diciassettesima puntata di Amici 24

Come ogni settimana, oggi si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 domenica 2 febbraio. Stavolta in studio ci sono stati due grandissimi colpi di scena, che stanno già lasciando tutti a bocca aperta. Entriamo dunque nel vivo delle anticipazioni, riportate come sempre da Superguidatv, e vediamo cosa è accaduto.

Ospite musicale è stato Tancredi, che ha presentato ben due brani. Giudici delle gare di ballo e canto sono stati rispettivamente Samantha Togni, Luca Argentero e Giusy Ferreri.

Ma andiamo a scoprire subito cosa è successo oggi all’interno del talent show di Maria De Filippi.

La gara di canto

Come ogni settimana, i cantanti di Amici 24 hanno affrontato una nuova gara.

Ecco cosa è accaduto e la classifica definitiva:

Antonia

Deddè

Senza Cri

Jacopo Sol

Chiamamifaro

Mollenback

TrigNO

TrigNO dunque finisce in sfida e riceve la maglia rossa.

La gara di ballo

Contemporaneamente si è svolta anche la gara di ballo per gli allievi di Amici 24.

Questa la classifica:

Daniele

Chiara

Francesca

Dandy

Alessia

Antonio

A finire in sfida è dunque Antonio.

Le sfide degli allievi

Grazie alle anticipazioni sappiamo che oggi nel corso della registrazione della puntata di Amici 24 si sono svolte anche le sfide di Nicolò e Giorgia, che la scorsa settimana sono risultati ultimi nelle rispettive gare. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo.

Il cantante ha superato la sfida e ha così riottenuto il suo banco. Ma non solo. A quel punto Anna Pettinelli ha deciso di consegnare la maglia del Serale a Nicolò, che è dunque il primo allievo ad accedere alla fase finale del talent show.

Discorso diverso per Giorgia. La ballerina ha infatti perso la sfida e ha così dovuto abbandonare la scuola. Al suo posto entra una ragazza di nome Asia.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Stando a quanto si legge nelle anticipazioni emerse, nel corso della puntata di Amici 24 c’è stato anche un nuovo ingresso.

Emanuel Lo infatti ha accolto nel suo team un nuovo allievo, un ballerino di nome Francesco.

In seguito in studio si è svolta una seconda gara di ballo tra tre ballerini, Alessia, Francesca e il neo ingresso Francesco. A vincere è proprio quest’ultimo.

Quando va in onda la diciassettesima puntata di Amici 24

Volete sapere quando va in onda la diciassettesima puntata di Amici 24? Scopriamolo. L’appuntamento con il pomeridiano è fissato a domenica 2 febbraio alle ore 14:00, naturalmente su Canale 5.

La puntata, così come tutte quelle precedenti, in seguito sarà disponibile anche in streaming sul sito di WittyTv.it.