La finale ideale della categoria danza per i ballerini di Amici 24

I ballerini di Amici 24 hanno rivelato la loro personalissima finale ideale di danza, facendo due nomi che vedrebbero bene a contendersi la vittoria di categoria.

Amici 24, la personale finale di danza dei ballerini

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi pomeriggio, i ballerini della scuola sono chiamati a comporre la propria finalissima ideale di ballo, scegliendo due allievi, anche se stessi, che ritengono più meritevoli o talentuosi.

A dare il via alle danze è stata Alessia, che ha scelto sé stessa e Daniele come coppia da finale. A seguire, Francesco ha indicato il suo nome accanto a quello di Alessia, confermando la stima nei confronti della ballerina di latino.

“La reputo la ballerina più forte qui dentro, il modo in cui arriva lei durante una performance, non arriva nessun altro.“

Terza a esprimersi è stata Chiara, che ha scelto sé e Francesco, spiegando di vedere con maggiore chiarezza un grande talento in cui, dal momento che più o meno condividono il medesimo stile.

Francesca ha invece optato per una finalissima composta da lei stessa e Daniele, riconoscendo al ballerino modern una forte presenza scenica e soprattutto versatilità.

Infine, è stato proprio Daniele a chiudere il cerchio. Il giovane ha scelto sé stesso e Alessia per la sua ipotetica sfida finale: “Sin dall’inizio è stata quella che mi ha colpito maggiormente. Quello che lei fa uscire ogni volta, non l’ho mai visto neanche in ballerini del mio mondo. Sarebbe una bellissima finale“.

Analizzando i risultati complessivi, Alessia e Daniele emergono come i più apprezzati tra i compagni. Entrambi sono stati scelti ben tre volte, compresa la loro auto-nomina.

Alessia ha ricevuto la preferenza di Daniele, Francesco e naturalmente se stessa; Daniele ha raccolto quelle di Alessia, Francesca e la propria. Francesco, invece, è stato nominato due volte: da sé stesso e da Chiara.

Le meno considerate dal gruppo sono state proprio Chiara e Francesca, che non hanno ricevuto alcuna preferenza dai compagni e si sono quindi incluse nella finale solamente grazie alla propria auto-candidatura.

Questo momento ha messo in luce le stime reciproche e le percezioni di valore artistico tra i ballerini. In attesa di sapere chi accederà davvero alla finale ufficiale del programma, sabato sera ci attende una nuova puntata con una doppia eliminazione.