A quanto pare TrigNo non ha gradito il commento di Malgioglio in puntata

Il commento di Cristiano Malgioglio in puntata non è stato gradito da TrigNo che gli ha dato contro in casetta: “Mi ha fatto un po’ ca**re il suo commento”.

La crisi di Nicolò nel post puntata di Amici 24 non è stato l’unico momento da segnalare dal daytime di ieri. C’è stato anche un altro spazio della puntata che ha fatto il giro dei social. Dalla crisi di Antonia per l’uscita di Chiamamifaro, per passare allo sfogo di TrigNo e di lui vi parleremo in questo articolo.

Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, non ha per niente gradito un commento fatto da Cristiano Malgioglio dopo il duetto con Nicolò. Cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un passo indietro e torniamo alla puntata di sabato.

Durante la terza manche come ultima partita Nicolò e TrigNo hanno cantato insieme Notti magiche e hanno sfidato Jacopo Sol. Gradito il commento di Amadeus, che ha consigliato ai due di collaborare insieme a un inedito perché potrebbero arrivare molto alti in classifica. Di diverso avviso invece Cristiano Malgioglio.

“Per quanto riguarda TrigNo e per quanto riguarda Nicolò. Avete due belle voci ma mi avete reso triste”.

In casetta, quando i ragazzi hanno commentato il post puntata proprio TrigNo ha preso la parola e si è detto piuttosto seccato del giudizio espresso da Malgioglio: “Mi ha fatto un po’ ca**re il commento di Malgioglio. Che ca**o, si è divertito tutto lo studio, perché non ti diverti? Cioè… Ma c’era tutto lo studio in piedi! E dai Malgioglio, ma dai Cristiano… “

I loro compagni, come si vede dal video, hanno provato un po’ a sdrammatizzare, tanto che poi anche TrigNo ci ha scherzato su. Sta di fatto però che il parere di Cristiano Malgioglio non è stato affatto gradito e non è escluso che proprio il giudice possa confrontarsi con lui durante la prossima puntata.