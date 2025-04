Oggi, nel corso del nuovo daytime di Amici 24, è stato annunciato che nel corso della quinta puntata del Serale ci sarà una doppia eliminazione.

Doppia eliminazione in arrivo ad Amici 24

Siamo nel vivo della nuova edizione del Serale di Amici 24 e manca ormai sempre meno alla tanto attesa finale. Tra un mese infatti scopriremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi e di certo nel corso di queste ultime settimane ne vedremo delle belle. Nel mentre i cantanti e i ballerini ancora in gara si stanno impegnando al massimo per non deludere le aspettative dei prof, dei giudici e del pubblico e per cercare di arrivare il più lontano possibile.

Giovedì intanto ci sarà la registrazione della quinta puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 19 aprile. In studio come al solito ci sarà la sfida a squadre e non mancheranno tantissime emozioni. Oggi nel mentre, nel corso del nuovo daytime, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere i fan del programma. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La produzione ha svelato che nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 24 ci sarà una doppia eliminazione e che dunque due allievi dovranno definitivamente abbandonare la scuola. Con ogni probabilità, come già accaduto in passato, la prima manche, che vedrà lo scontro tra due squadre, sarà a eliminazione diretta ed è importante dunque che i cantanti e i ballerini diano il massimo per non perdere la sfida.

Ma cosa accadrà dunque stavolta e chi dovrà per sempre dire addio al talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la quinta puntata del Serale, previsto su Canale 5 sabato 19 aprile, come sempre alle 21:30.