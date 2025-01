L’ultimo provvedimento disciplinare preso per la mancanza di ordine in casetta ha scatenato nuovi screzi: protagonisti Nicolò, Chiara e Trigno di Amici 24.

Amici 24, polemiche contro Trigno dopo i nuovi provvedimenti

La puntata di Amici 24 andata in onda domenica ha lasciato strascichi non indifferenti tra gli allievi, dopo l’ennesimo provvedimento disciplinare a causa del disordine e della scarsa pulizia.

Al ritorno in casetta, la situazione sembrava ancora fuori controllo, tanto che Alessandra Celentano, questa volta accompagnata da Rudy Zerbi, è intervenuta nuovamente per ribadire l’importanza del rispetto delle regole e per chiarire ulteriormente in cosa consistesse il nuovo provvedimento.

I ragazzi colpiti dal provvedimento disciplinare saranno obbligati a occuparsi delle pulizie per tutta la durata del programma. Questo include non solo il riordino delle aree comuni, ma anche la pulizia dei disordini lasciati dai loro compagni, comprese le stanze personali.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi e Michelle Hunziker hanno litigato? Un indizio preoccupa

Una misura severa che, secondo alcuni dei ragazzi, rischia di deresponsabilizzare ulteriormente chi già si dimostra poco collaborativo. Detto ciò, cantanti e ballerini di Amici 24 non hanno avuto altra scelta che iniziare a sistemare la casetta, ma non senza qualche discussione.

Tra i più infastiditi dal provvedimento si sono distinti Mollenback, che ha avuto un piccolo screzio con Dandy, con cui divide la stanza, Alessia, Chiamamifaro, Chiara e Nicolò, che hanno sottolineato come il lavoro di squadra venga ostacolato dai comportamenti disordinati di alcuni compagni.

La situazione è esplosa definitivamente quando Trigno, nel tentativo di sistemare le poche cose che aveva sul suo letto e dopo essersi vantato del proprio ordine, si stava confrontando con Chiara e quest’ultima ha aperto uno dei suoi armadietti.

All’interno erano stipate circa quindici bottigliette d’acqua accumulate nel tempo, un dettaglio che ha fatto infuriare i suoi compagni. Chiara e Nicolò, in particolare, si sono sentiti presi in giro. Hanno accusato Trigno di non prendere sul serio il provvedimento e di mancare di rispetto agli altri allievi di Amici 24.

Nonostante le tensioni, il clima sembra essersi temporaneamente calmato, con gli allievi intenti a riordinare e riflettere sulle proprie responsabilità. Resta da vedere se questo ennesimo provvedimento riuscirà a portare un cambiamento concreto o se continuerà a non portare a nulla.