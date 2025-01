In queste ore in rete si sta parlando di una presunta lite che ci sarebbe stata tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Nelle ultime ore in rete si sta facendo largo un nuovo gossip che parla di una presunta lite che ci sarebbe stata tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Ecco cosa sarebbe accadendo.

Il gossip su Ilary Blasi e Michelle Hunziker

In questi giorni si è molto parlato di Ilary Blasi. Come è ormai ben noto, dopo il successo del docufilm Unica, la conduttrice ha rilasciato la sua prima serie su Netflix, che sta avendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Nel corso dei 5 episodi la presentatrice ha aperto le porte della sua vita privata ai telespettatori, mostrando i momenti più intimi e personali delle sue giornate. Non sono mancate dunque risate, emozioni e anche attimi di commozione.

Nel mentre di recente la Blasi è finita anche al centro del gossip. Secondo alcune voci di corridoio, che sono state prontamente smentite, Ilary avrebbe litigato con l’amica di sempre Silvia Toffanin. La scorsa settimana tuttavia la conduttrice è stata ospite nel salotto di Verissimo e le due hanno così messo a tacere i pettegolezzi una volta per tutte. Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato la presentatrice di Battiti Live al centro dell’attenzione.

Secondo una nuova indiscrezione emersa, Ilary Blasi avrebbe litigato con una sua cara amica. Di chi parliamo? Nientemeno che di Michelle Hunziker. Come in molti sapranno, da tempo le due sono legate e proprio la conduttrice svizzera è anche apparsa nel quinto episodio della serie sulla Blasi. Ma perché allora in molti si stanno convincendo che tra Ilary e Michelle ci sarebbe stato uno screzio? Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando proprio la Hunziker ha festeggiato il suo 48esimo compleanno.

Grande assente al party è stata Ilary, che quella sera si trovava a cena a Roma con il fidanzato Bastian Muller. In molti dunque si sono chiesti come mai la Blasi non fosse a Milano al compleanno della sua amica e a quel punto si è iniziato a parlare di una presunta lite. Naturalmente al momento vi invitiamo a prendere il gossip con le pinze. Nulla infatti proverebbe che tra le due ci sia stato un allontanamento e l’assenza di Ilary alla festa di Michelle non significa in alcun modo che tra loro ci sia stata una lite.