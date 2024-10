Diego entra in crisi e Maria De Filippi interviene per consolare il cantante di Amici 24: ecco cosa è accaduto

Dopo l’ultima puntata di Amici 24, Diego è entrato letteralmente in crisi e così a quel punto Maria De Filippi è stata costretta a intervenire. Ecco cosa è accaduto.

La crisi di Diego ad Amici 24

Arrivano le prime insicurezze per i nuovi allievi di Amici 24. Dopo la seconda puntata, andata in onda ieri pomeriggio, Diego è infatti entrato in crisi e ha iniziato a manifestare un certo malessere. A quel punto, dopo aver visto il cantante pensieroso e in difficoltà, a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con l’allievo di Rudy Zerbi. Diego così, sfogandosi, ha affermato: “Ho paura di non farcela. Voglio stare qui a tutti i costi. Però ho l’ansia perenne. Devo capire da dove parte. […] Questa insicurezza parte dal fatto che so di voler fare questo per tutta la vita. Quando però sono lì mi prende il panico. Non voglio fallire”.

Pronta a quel punto la replica di Maria, che ha provato a consolare Lazzari: “Senza nulla togliere a TikTok e ai social, qui però è diverso, no? Qui ti tocca dimostrare che sei anche altro. Penso che l’ansia parta da quello. […] Tu non guardi le posizioni in classifica, ti incavoli se non fai le cose come vuoi. Lavora sodo, almeno ci hai provato in tutti i modi”.

Dopo la conversazione con la De Filippi, Diego è stato chiamato in sala per ascoltare il brano che dovrà preparare in vista della prossima puntata. A quel punto però l’allievo di Amici 24 è scoppiato inaspettatamente in lacrime, facendo intendere di essere ancora provato per quanto accaduto.

Dopo essersi ripreso tuttavia Diego ha iniziato a lavorare al brano e nel corso della terza puntata, in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, scopriremo come ci stupirà il giovane cantante.