In mattinata, Lorenzo ha avuto un confronto con alcuni coinquilini della casa del Grande Fratello, in relazione al suo comportamento nei confronti di Helena. Al termine della discussione, il modello è scoppiato in lacrime.

Lorenzo in lacrime al Grande Fratello

Negli ultimi giorni gli equilibri nella casa del Grande Fratello sono un po’ cambiati. La situazione tra Shaila e Javier ha subito un drastico arresto, mentre Helena soffre un po’ l’atteggiamento di Lorenzo, il quale resta comunque legato a Shaila in qualche modo.

Il famoso quadrilatero sta vacillando e attualmente pare che quella che ne sta uscendo più ammaccata sia la modella brasiliana, che non riesce ad avere un contatto sereno con Lorenzo. Quest’ultimo risulta spesso dispotico e inutilmente aggressivo nei toni.

Assistendo a varie interazioni tra i due, nella mattinata Luca Calvani ed anche Shaila Gatta hanno provato a far ragionare Lorenzo, mettendogli davanti i suoi atteggiamenti nei confronti di Helena.

Il giovane, però, si è messo subito sulla difensiva, accusando i suo interlocutori di schierarsi a prescindere dalla parte della ragazza perché esterna più evidentemente i suoi malesseri.

Luca, cercando di essere il più comprensivo possibile, gli ha consigliato di fare dei passi indietro con la ragazza e di non giocare con lei e le sue fragilità. Shaila, dal canto suo, gli ha chiesto maggiore chiarezza, ribadendo il fatto di vederlo molto ambiguo.

Al termine di questo confronto, Lorenzo è scoppiato in lacrime, sotto i tentativi di Amanda e Yulia di consolarlo e di farlo concentrare sul suo percorso all’interno del Grande Fratello.

Il web, che per la maggior parte non ha una grande considerazione di Lorenzo, ha subito gridato alla sceneggiata, volta ad avere la clip in puntata. Molti hanno anche citato la scena iconica del GF Vip 6 in cui Alex Belli piangeva chino nel lavandino del bagno.