Colpo di scena oggi ad Amici 24. Rudy Zerbi ha infatti deciso di sostituire il suo allievo Diego, accogliendo nel suo team la cantante Antonia. Lazzari tuttavia non viene eliminato.

Colpo di scena ad Amici 24 per Diego

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 24 e anche oggi non mancano le emozioni. Poco fa infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Chi ha seguito il daytime settimanale sa bene che in questi giorni Rudy Zerbi ha annunciato di aver valutato la possibilità di sostituire il suo allievo Diego con la cantante Antonia.

Oggi così i due si sono esibiti a centro studio e poco dopo è arrivata la decisione. Il prof ha dunque scelto di interrompere il lavoro con Lazzari e di accogliere la Nocca nella sua squadra. A quel punto è arrivato il colpo di scena.

Rudy ha infatti affermato di aver provato a chiedere un banco in più, tuttavia la produzione non ha accolto la proposta. Ma non solo. Zerbi ha annunciato di non voler eliminare Diego da Amici 24 e così per il cantante è arrivata un’importante opportunità. Nei prossimi giorni infatti una tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbe decidere di dare una seconda occasione a Lazzari, prendendolo nel proprio team.

Il prof Rudy Zerbi ha deciso di sostituire Diego con Antonia, cosa decideranno di fare le professoresse Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli? #Amici24 pic.twitter.com/NHNL0QzJPQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2024

Nonostante inizialmente le due insegnanti si siano mostrate titubanti, entrambe hanno affermato che penseranno alla proposta di Zerbi. Nel corso dei prossimi daytime dunque scopriremo quale sarà il destino di Diego.