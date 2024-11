Tra gli ospiti della prima puntata di Belve troviamo Flavia Vento, la quale, nel corso della sua intervista, è stata chiamata a commentare alcune sue dichiarazioni sul sesso, a cui ha detto di non essere più interessata.

Flavia Vento a Belve: “Tornando indietro rimarrei vergine”

Una nuova edizione di Belve sta per prendere il via sempre su Rai 2 e con la conduzione di Francesca Fagnani. L’agendina rossa della giornalista scalpita e non vede l’ora di poter affrontare nuove interviste.

Lo stesso vale per il fedele pubblico dell’ormai iconica trasmissione, che aspetta intrepido di scoprire le belvate dei prossimi ospiti e soprattutto le domande e i commenti graffianti della Fagnani.

Come detto in apertura, Flavia Vento è una delle prime nuove belve intercettate dalla giornalista. Per promuovere la puntata d’esordio, i profili social di Rai 2 hanno rilasciato dei primi brevi stralci delle interviste previste per il debutto.

Riguardo a Flavia Vento, la clip si concentra su alcune dichiarazioni da lei precedentemente rilasciate inerenti al sesso. La Fagnani si è molto interessata all’opinione della showgirl sull’argomento e ha cercato di indagare meglio.

La Vento aveva asserito in altre occasione di non provare più alcun interesse nei confronti del sesso, collegando questa scelta alla ricerca dell’equilibrio interiore, al raggiungimento dello ying e dello yang, fino a diventare Buddha.

“Raggiungi degli stati di illuminazione dove capisci che non hai bisogno di fare sesso come Maria. Molte sante hanno fatto questo percorso di spiritualità.“

Ha dichiarato Flavia Vento, lasciando la conduttrice di Belve sempre più incredula. Alle sue domande incalzanti, l’ospite ha aggiunto una riflessione ancora più netta, spiegando perché ad un certo punto della sua vita ha visto il sesso come sporco:

“Il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me.”

Con questa spiazzante dichiarazione ed una Francesca Fagnani incredula si chiude la breve anteprima a lei dedicata. La nuova edizione di Belve inizia la messa in onda a partire da martedì 19 novembre, alle ore 21.20.