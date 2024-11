Quest’anno tra gli allievi di Amici 24 c’è anche Antonia Nocca. Ma cosa sappiamo sulla cantante? Ecco le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirla su Instagram e sui social.

Chi è Antonia Nocca

Nome e Cognome: Antonia Nocca

Data di nascita: 2005

Età: 19 anni

Luogo di nascita: Napoli

Professione: cantante

Fidanzato: non sappiamo se Antonia sia fidanzata

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @antonianocca

Profilo TokTok: @antonianocca

Antonia Nocca età, altezza e biografia

Tra gli allievi di Amici 24 c’è anche Antonia Nocca. Ma cosa sappiamo sulla cantante? Ecco alcune informazioni sulla sua biografia. Sappiamo che è nata nel 2005 a Napoli e che la sua età è dunque di 19 anni.

Non conosciamo però la sua data di nascita esatta, così come non siamo in possesso dei dati relativi alla sua altezza e al suo peso.

Sappiamo che Antonia ha frequentato il Liceo G.B. a Vico di Napoli e che ha una sorella di nome Lorenza.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Antonia Nocca non abbiamo grosse informazioni.

Il pubblico si chiede se la cantante di Amici 24 abbia un fidanzato.

Tuttavia a oggi non sappiamo se la Nocca sia fidanzata.

Dove seguire Antonia di Amici 24: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Antonia Nocca sui social? Andiamo a scoprirlo.

La cantante di Amici 24 ha un profilo Instagram attivo, dove condivide con i follower i momenti più belli e importanti della sua quotidianità e della sua vita privata.

Antonia ha anche un account TikTok, dove è seguita da più di 15mila persone.

Sui suoi social tuttavia non ci sono riferimenti alla passione per il canto.

Antonia Nocca ad Amici 24

A novembre 2024 per Antonia Nocca arriva una grande opportunità: Amici 24. Proprio Rudy Zerbi infatti nota la cantante ai provini del talent show e valuta dunque la possibilità di prenderla nel suo team e di sostituire Diego Lazzari.

A quel punto Antonia entra ufficialmente in casetta e nel corso della puntata del pomeridiano di domenica 17 novembre convince a pieno il prof.

La Nocca entra dunque a far parte ufficialmente della scuola di Amici 24, diventando un’allieva a tutti gli effetti. Diego tuttavia non viene eliminato e avrà la possibilità di entrare o nella squadra di Lorella Cuccarini o in quella di Anna Pettinelli.

I prof di Amici 24

Graditi ritorni tra i prof di Amici 24. A ricoprire il ruolo di insegnanti sono infatti:

Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Il corpo docenti di ballo è invece formato da: Alessandra Celentano, la new entry Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

Andiamo a fare la conoscenza di tutti gli allievi che quest’anno partecipano ad Amici 24. Partiamo dalla classe di canto:

Alena Casarino(ELIMINATA); Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo, Antonia Nocca e Vybes.

Nel ballo troviamo invece: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Daniele Doria; Gabriele Baio (RITIRATO); Francesca Bosco; Rebecca Ferreri; Sienna Osborne (ELIMINATA) e Teodora Olivia Martinez.

Il percorso di Antonia Nocca ad Amici 24

Il percorso di Antonia Nocca ad Amici 24 inizia ufficialmente il 17 novembre. Proprio nel corso della nuova puntata del talent show la cantante diventa un’allieva della scuola ed entra nella squadra di Rudy Zerbi.