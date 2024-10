Ad Amici 24 il ballerino Gabriele si è fatto male al piede e ha poi saltato le lezioni. La sua insegnante Deborah Lettieri non l’ha presa benissimo e dunque l’ha convocato: “Sono un filo arrabbiata, la maglia devi meritarla ogni giorno, altrimenti faccio presto a togliertela”.

Amici 24, Gabriele si fa male al piede

Nella scuola di Amici 24 è partita in salita l’avventura per il ballerino Gabriele. Non appena arrivato ha subito ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano e si è fatto male a un piede. Ballare scalzo l’ha portato a procurarsi una ferita e in seguito ha saltato anche alcune lezioni, giustificando il tutto con l’infortunio.

Ma non solo! Perché Gabriele di Amici 24 si è anche dimenticato di partecipare all’incontro con la coreografa Federica e si è presentato in ritardo: “Non l’ho proprio vista, non c’era nel planning, per quello non sono venuto”, ha detto scusandosi il ragazzo. L’assistente di ballo non è parsa molto convinta delle parole dell’allievo di Deborah Lettieri.

In attesa di andare a lezione Gabriele lamenta con le compagne un dolore al piede #Amici24 pic.twitter.com/b8M5Jmhwnw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 3, 2024

Ogni azione ha però una reazione e il comportamento di Gabriele a pochi giorni dall’inizio della scuola di Amici 24, non è affatto piaciuto a Deborah Lettieri.

Gabriele salta le lezioni, la prof Lettieri lo sgrida

Venuta a conoscenza degli atteggiamenti avuti da Gabriele, la nuova maestra di ballo di Amici 24 ha convocato subito il suo alunno in sala. Lui per un attimo si è quasi domandato cosa stesse succedendo, ma quando ha preso la parola la prof Lettieri è rimasto fermo sul posto:

“Non ci siamo proprio. Mi dicono che sei arrivato in ritardo alle lezioni, poi vieni qua e mi dici che stai bene, spiegati, sono un filo arrabbiata”, ha detto stizzita l’insegnante di Amici 24.

Gabriele ha tentato di scusarsi, spiegando che gli si è aperto un piede e con il peso non riesce a farci pressione. Sul ritardo, invece, ha ammesso di non aver letto bene l’orario. Deborah Lettieri non si è fatta però coinvolgere troppo dal racconto del suo alunno e l’ha strigliato con un avvertimento:

“Non è un atteggiamento giusto, vieni in sala anche con le stampelle. Lavori tutto il resto, ti faccio l’elenco delle cose che puoi fare, non importa che hai male a un piede, ci si fa male ogni giorno. Il banco ad Amici è il tuo punto di inizio, la maglia devi meritarla ogni giorno, altrimenti faccio presto a togliertela. Per oggi è andata così, ma non succeda più”.

Gabriele, a causa del dolore al piede, ha deciso di fare una giustificazione per saltare le lezioni del pomeriggio e la sua prof Deborah Lettieri venuta a conoscenza di quello che è successo decide di convocarlo #Amici24 pic.twitter.com/WCoRWrVNVx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 3, 2024

Ora quindi Gabriele dovrà stare molto attento adesso, la sua insegnate di Amici 24 monitora da lontano la situazione!