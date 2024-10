Dopo 9 anni di relazione e la proposta di matrimonio a Sanremo, i Coma Cose si sono sposati con rito civile. Le immagini delle nozze in un video pubblicato sui social network.

I Coma Cose si sono sposati

Il grande giorno è finalmente arrivato per i Coma Cose! Ricordiamo tutti la proposta più di un anno e mezzo fa in sala stampa a Sanremo 2023 (in cui anche Novella2000.it era presente), dopo un periodo di crisi. Alla manifestazione canora con il brano “Addio”, il do musicale ci ha raccontato il momento complesso della loro storia d’amore, ma adesso è solo un lontano ricordo.

Questo perché è finalmente arrivato il momento tanto atteso del matrimonio. Ebbene sì, i Coma Cose si sono sposati. La coppia ha preferito realizzare tutto in forma privata per poi raccontare il tutto con un brevissimo video pubblicato sui social.

I Coma Cose, Fausto Lama e Francesca Mesiano, condividono non solo l’amore per la musica, ma anche una relazione lunga ben 9 anni. A unirli proprio la loro più grande passione in un negozio di dischi a Porta Ticinese. Da quel preciso istante in poi è stato amore puro, fino al matrimonio di ieri.

In questi anni ci hanno regalato della gran bella musica, poi la svolta a Sanremo nel 2021 e poi nel 2023 che li ha ufficialmente consacrati. Ed è stato proprio il periodo del Festival, come detto, a convincerli a diventare marito e moglie. Nessuna informazione data in quella precisa occasione sino a oggi quando a Palazzo Reale si sono ufficialmente detti sì. “Sta succedendo”, il loro commento sui social.

Amanti di uno stile anti-convenzionale, i Coma Cose si sono distinti anche nel giorno del loro matrimonio con dei look glamour, ricercati e per nulla banali come mostrato dalle immagini.

Congratulazioni ai Coma Cose per il loro matrimonio. Auguri da tutti noi!