Il nuovo allievo di Amici 24, Vybes si è letteralmente perso dopo le registrazioni tra i corridoi della scuola: “Dove la porta?”. Il cantante non sapeva come raggiungere la Casetta e i suoi compagni.

Amici 24, Vybes si perde tra i corridoi

L’avventura dei ragazzi della scuola di Amici 24 è ufficialmente iniziata! Oggi durante il daytime su Canale 5 abbiamo avuto la possibilità di poter assistere alle ultime assegnazioni delle maglie e le prime emozioni degli allievi (pensiamo a Diego Lazzari in lacrime).

Mentre tutti gli altri allievi, una volta dato il via dalla produzione, hanno raggiunto la Casetta, Vybes ha fatto un po’ più fatica. Il cantante, il cui vero nome è Gabriel Monaco (ha ricevuto il sì da parte di Rudy Zerbi) è rimasto improvvisamente da solo e ha cominciato a cercare la porta che portasse poi all’abitazione che accoglierà i ragazzi di Amici 24 da qui ai prossimi mesi.

Ha provato ad aprirle un po’ tutte, commettendo anche qualche gaffe: “Ops scusami”, ma con scarsi risultati. Una scena che ha davvero dell’esilarante e che ha visto Vybes girarsi intorno e domandarsi in quale direzione dovesse andare!

“Ho paura di aprire, non è che poi magari c’è qualcuno. Mi sono bloccato, non ci sto capendo più niente. È di qua forse? Che figuraccia… gli altri l’avranno trovata sicuramente alla prima botta, palese! Dove sta la porta?”, ha proseguito il cantante di Amici 24.

Insomma ci è passato un po’ prima che Vybes riuscisse a rendersi conto di esserci passato persino davanti alla famosa porta d’uscita. Ma ci ha girato intorno per un po’. Sconsolato, per fortuna è arrivata la produzione a indicargli la “strada maestra”. Il commento del giovane allievo di Amici 24 non si è fatto attendere: “Aaaaah io pensavo che stava qui dentro”.

Per Vybes è arrivato il momento di entrare in casetta ma… #Amici24 pic.twitter.com/D4jwoQvqYD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 30, 2024

Il tempo di farci l’abitudine! Forse Vybes a causa della tanta emozione per il suo ingresso ad Amici 24, non si è reso conto subito della porta d’uscita. Ma il momento è stato talmente divertente che è il web l’ha reso virale e ci ha scherzato un po’ su!