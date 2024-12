La Cuccarini, esasperata da quello che ritiene un accanimento della Pettinelli verso Luk3 di Amici, vuole spedirla a Uomini e Donne Over

Dopo l’ennesimo compito per Luk3 da parte di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ha pensato di chiedere a Maria De Filippi un posto per la collega di Amici a Uomini e Donne Over, così che rivolga le sue attenzioni anche ad altro.

Lorella Cuccarini vuole spedire Anna Pettinelli da Amici a Uomini e Donne Over

Il daytime di Amici 24 andato in onda questo pomeriggio ha regalato un altro capitolo della ormai celebre “battaglia” tra Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Luk3. La Pettinelli ha convocato la collega e il giovane cantante per leggere loro una lettera contenente un nuovo compito.

Anna ha pensato per Luk3 ad un’assegnazione decisamente impegnativa: Bohemian Rhapsody dei Queen. Le indicazioni riportate nella lettera prevedono che l’allievo non applichi alcun cambiamento al brano, se non per la scelta della tonalità.

LEGGI ANCHE: Guillermo Mariotto fuori da Ballando? Cosa potrebbe accadere

Il compito, però, non si limita alla performance: Luk3 dovrà ottenere almeno un 5 dalla Pettinelli per evitare un’altra sfida esterna. Un obiettivo arduo, considerando i voti che Anna gli ha riservato finora, praticamente mai sufficienti.

Dopo la lettura della lettera, Lorella Cuccarini, ormai esasperata dalla situazione, ha preso la parola con un commento ironico rivolto ad Anna Pettinelli. Coinvolgendo addirittura la conduttrice del talent, l’ex ballerina ha esordito:

“Penso che questa stia diventando un’ossessione per te. Io trovo veramente tutto così assurdo, tutto così esagerato. Devo parlare con Maria, se c’ha un trono over a Uomini e Donne per te, che almeno occupi un po’ le giornate.“

Nonostante al battuta, la tensione tra le professoresse è rimasta palpabile. In tutto ciò, Luk3 non ha potuto nemmeno esprimere la propria opinione sul da farsi, perché ad un certo punto Anna Pettinelli ha lasciato lo studio.

Sembra che il giovane abbia intenzione di preparare il compito, che considera comunque un’occasione di studio, ma parte già piuttosto rassegnato nei confronti dell’insegnante.

In attesa della prossima puntata, cresce la curiosità per la performance di Luk3 e per le conseguenze che questo compito avrà sul suo percorso nella scuola. Gli toccherà un’altra sfida?