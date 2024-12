In questi giorni si sta molto parlando del caso Guillermo Mariotto. Stando alle ultime indiscrezioni, voci sempre più insistenti vedrebbero lo stilista fuori dal talent show. Ma cosa potrebbe accadere per le ultime due puntate? Ecco le possibili opzioni.

Guillermo Mariotto potrebbe lasciare Ballando con le Stelle?

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda è scoppiato il caos. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stato infatti Guillermo Mariotto, che come ormai tutti ben sappiamo ha improvvisamente lasciato lo studio nel corso della diretta, non facendo più ritorno. Fin dal primo momento non sono mancate numerose speculazioni su quello che sarebbe accaduto. A fare chiarezza sulla situazione ci ha però pensato lo stilista in persona, che ha spiegato perché è stato costretto ad abbandonare la trasmissione nel bel mezzo della puntata.

Tuttavia in rete è partito un vero e proprio caso e in questi giorni si sta molto parlando del futuro di Mariotto a Ballando con le Stelle. Stando a quanto si mormora, pare che la produzione stia valutando i fatti e nelle prossime ore si giungerà a una decisione definitiva. Oggi però è emerso un nuovo retroscena, che rimette tutto in discussione.

Stando a quanto fa sapere TvBlog, voci sempre più insistenti starebbero parlando di un possibile allontanamento di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle. Ma cosa potrebbe accadere dunque per le ultime due puntate di questa edizione? Il portale vaglia due diverse opzioni. La prima, la più ovvia, sarebbe quella di avere una giuria a 4. La seconda sarebbe quella di inserire Alberto Matano come quinto giudice in occasione degli ultimi appuntamenti con il programma di Milly Carlucci.

Tuttavia al momento, come precisato, si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi. Solo nelle prossime ore infatti la produzione di Ballando comunicherà la sua decisione e sapremo dunque quale sarà il destino di Mariotto.