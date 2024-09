Domenica 29 settembre 2024 inizia la nuova edizione di Amici e come al solito si apre con la parte finale dei casting. Il pubblico può scoprire che tra gli allievi c’è anche il giovane cantante Luk3, che ha già all’attivo diverse canzoni e collaborazioni. Tutto su età, vero nome, vita privata e Instagram di Luk3 di Amici 24.

Chi è Luk3

Nome e Cognome: Luca Pasquariello

Nome d’arte: Luk3

Data di nascita: 3 marzo 2007

Luogo di nascita: Marcianise (Campania)

Età: 17 anni

Segno zodiacale: Pesci

Fidanzata: sembra essere single

Figli: non ha figli

Professione: cantante

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi

Profilo Instagram: @luk3official_

Profilo TikTok: @luk3

Profilo YouTube: @Luk3 (tema)

Luk3 età, vero nome e biografia

Il vero nome di Luk3 è Luca Pasquariello e nasce in Campania il 3 marzo 2007. Ora che sappiamo quando è nato è facile capire quanti anni ha Luk3, ovvero 17 anni.

Qualcuno potrebbe chiedersi quanti anni ha il fratellino di Luk3 e come si chiama. Il nome non è dato saperlo, al momento, così come la sua età. Tramite i video pubblicati su TikTok possiamo solo dire che Luca è il fratello maggiore.

Nessuna informazione sulla madre e il padre, che però lo hanno appoggiato iscrivendolo da piccolo a un corso di chitarra. La sua prima canzone l’ha composta a 13 anni con l’aiuto della cugina.

Dove vive oggi? Prima di trasferirsi a Roma per partecipare ad Amici 24 abitava a Marcianise in Campania, sua città natale.

Ora che abbiamo approfondito la sua biografia e sappiamo qual è il vero nome di Luk3 e anche qual è il suo cognome, andiamo avanti con la vita privata.

Vita privata

Nonostante le informazioni sulla carriera del cantante di Amici 24 Luk3, il cui vero nome è Luca Pasquariello, siano molte lo stesso non si può dire sulla sua vita privata.

Al momento infatti non abbiamo idea se ha una fidanzata oppure se è single. Forse prossimamente si aprirà e rivelerà se è fidanzato oppure no.

Dove seguire Luk3 di Amici 24: Instagram e social

Amici 24 prende il via domenica 29 settembre 2024 e tutti gli spettatori si iniziano a domandare su quali social si può seguire Luk3.

Se il suo stile di musica vi piace potrete continuare a sostenerlo su Instagram, YouTube, TikTok e Spotify.

Carriera

La carriera di Luk3 è ancora in fase di sviluppo ma il suo nome è conosciuto sul web grazie a diverse canzoni che ha inciso e che sono diventate virali in poco tempo.

Tra le più note possiamo menzionare Alice, in collaborazione con Ascanio, e Tutta Rosa con Vyperr.

Il cantante nel 2024 entra nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma fino a poco prima di fare il suo ingresso lavorava anche a RDS Next.

Album e canzoni

Luk3 all’attivo non ha ancora alcun album ma su Spotify possiamo trovare diverse sue canzoni.

Tra queste possiamo citare Tutta rosa (anche in collaborazione con Vyperr), Alice, Sara, Paola, Chiamerò mio figlio con il tuo nome, Dai miei occhi, Cosa siamo e Fotoricordo.

Con chi ha collaborato il cantante Luk3 di Amici 24? Il giovane artista e Ascanio, ex allievo di Amici 22, hanno collaborato al brano Alice.

Luk3 ad Amici 24

Sappiamo che il cantante Luk3, ovvero Luca Pasquariello, entra nella scuola di Amici 24 grazie alla volontà di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

La parte finale dei casting va in onda domenica 29 settembre 2024 e in questa occasione possiamo ascoltare la sua prima esibizione nello studio.

Gli allievi di Amici 24

La classe di Amici 24 è stata formata durante le registrazioni di giovedì 26 settembre 2024 e ora conosciamo tutti gli allievi.

Partendo dai ballerini, al momento, sono entrati Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

I cantanti che hanno fatto il loro ingresso nella scuola di Amici 24 invece sono Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

I professori di Amici 24

Ad Amici 24, nella prima puntata, assistiamo alla presentazione di una nuova insegnante di ballo: Deborah Lettieri. Accanto a lei i riconfermati Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Per il canto, invece, ritroviamo i seguenti professori: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Il percorso di Luk3 ad Amici 24

Il percorso di del cantante Luk3 all’interno della scuola di Amici 24 prende vita nella registrazione del 26 settembre 2024, anche se il pubblico a casa vede la puntata domenica 29 settembre.

IN AGGIORNAMENTO