Un utente menziona Fedez sotto un recente video di Chiara Ferragni. Non è così tardata ad arrivare la replica dell’imprenditrice digitale. Ecco tutto quello che è accaduto.

La replica di Chiara Ferragni

In questi mesi se ne sono dette di ogni su Chiara Ferragni e Fedez. Da ormai quasi un anno l’imprenditrice digitale e il rapper hanno messo un punto al loro matrimonio, dopo aver vissuto un periodo di lunga crisi. Da quel momento l’ex coppia social più famosa di sempre è finita al centro di una bufera mediatica e col passare del tempo sono emersi pettegolezzi su pettegolezzi, alcuni dei quali mai confermati.

Pare però che da qualche settimana Chiara e Federico abbiano firmato le carte che porteranno poi al divorzio, che metterà fine una volta per tutta alla saga dei Ferragnez. Nel mentre sia l’influencer che il rapper si sono rifatti una vita e a oggi hanno delle nuove relazioni, nonostante entrambi non siano ancora usciti alla luce del sole con i rispettivi partner. Nelle ultime ore come se non bastasse qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando un utente ha commentato un recente TikTok di Chiara Ferragni menzionando Fedez. La persona in questione ha infatti affermato: “Sempre team Fedez, mi dispiace”. A quel punto non si è fatta attendere la reazione dell’imprenditrice digitale, che replicando ha dichiarato: “Contento tu”. Lo scambio di battute naturalmente non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web.

La Ferragni nel frattempo in queste settimane si sta godendo la sua nuova relazione e senza dubbio pare si sia lasciata alle spalle gli ultimi difficili mesi. Proprio qualche giorno fa l’influencer ha festeggiato la sua rinascita con un video postato sui social, segno dunque che a oggi ha finalmente ritrovato il sorriso.